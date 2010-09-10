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Форум для меня интересен, с удовольствием читаю и дискутирую.
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Читаю все темы, иногда пишу сообщения.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Форум. Опрос.

Сообщение АЛСНщик » 27 окт 2015, 11:47

"В" районе - оно понятно. Гораздо более принципиальный вопрос: кто НА раёне? 8)
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AfinaAnita
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вчера, 05:18

KupiVip – первый модный онлайн-магазин со скидками до 90%

Сообщение AfinaAnita » 17 минут назад

KupiVip – первый модный онлайн-магазин со скидками до 90% на товары ведущих мировых брендов. Каждый день на сайте – новые предложения брендовой одежды, модной обуви и товаров для дома по самым низким ценам. У нас Вы найдете те же бренды, что и в обычных магазинах, но намного дешевле!
Почему выбирают KupiVip
Качественная и стильная брендовая одежда и обувь для всей семьи может быть доступной! Купить красивые вещи теперь можно не просто недорого, но действительно по самой выгодной цене. Всегда для Вас:

Скидки до 90% каждый день;
Модная одежда от более чем 3500 мировых брендов;
Ежедневное обновление каталога;
Доставка по всей России напрямую от крупнейших производителей мира, в том числе из Европы и Азии;
Пункты выдачи в крупнейших городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург;
Круглосуточная поддержка клиентов 24/7;
14 дней на возврат товара;

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AfinaAnita
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вчера, 05:18

KupiVip – первый модный онлайн-магазин со скидками до 90%

Сообщение AfinaAnita » 12 минут назад

KupiVip – первый модный онлайн-магазин со скидками до 90% на товары ведущих мировых брендов. Каждый день на сайте – новые предложения брендовой одежды, модной обуви и товаров для дома по самым низким ценам. У нас Вы найдете те же бренды, что и в обычных магазинах, но намного дешевле!
Почему выбирают KupiVip
Качественная и стильная брендовая одежда и обувь для всей семьи может быть доступной! Купить красивые вещи теперь можно не просто недорого, но действительно по самой выгодной цене. Всегда для Вас:

Скидки до 90% каждый день;
Модная одежда от более чем 3500 мировых брендов;
Ежедневное обновление каталога;
Доставка по всей России напрямую от крупнейших производителей мира, в том числе из Европы и Азии;
Пункты выдачи в крупнейших городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург;
Круглосуточная поддержка клиентов 24/7;
14 дней на возврат товара;

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