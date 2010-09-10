Ключи для антивируса Nod32
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Ключи для антивируса Nod32
Подскажите, кто пользуется антивирусом Nod32, как часто вы меняете ключи? Я свой ноутбук купила относительно недавно, всю систему и необходимые программы мне на него поставили, антивирус установили Nod32, все было хорошо, но тут у него вдруг закончились ключи. Я нашла по поиску сайт http://www.nod32eset.ru/ , на нем предлагают бесплатные ключи на месяц, или купить на год. Заманчивее, конечно, бесплатно, правда, возни побольше. Кто-то пользуется бесплатными ключами, они корректно работают? Нет ли тут какого-то подвоха.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 июл 2014, 10:34
Re: Ключи для антивируса Nod32
У меня тоже НОД32, пользуюсь бесплатными ключами на месяц, только я их здесь беру, никакого подвоха нет, ключи нормально работают, а процесс переустановки занимает пару минут, а пара минут в месяц не так уж и долго.
Re: Ключи для антивируса Nod32
Я1 раз в два года. Платный вариант.
Re: Ключи для антивируса Nod32
в поисковике напишите "свежие ключи для nod" и по первой ссылке переходите, там всё есть
Re: Ключи для антивируса Nod32
Oikaro писал(а):в поисковике напишите "свежие ключи для nod" и по первой ссылке переходите, там всё есть
можно просто написать в гугле "ключи нод32" . гугл умный - он поймет)
всё будет хорошо!
Re: Ключи для антивируса Nod32
зачем что то искать и за что то платить,можно же поставить себе антивирус 360 http://360-total-security.besplatnyeprogrammy.ru/ и не париться по поводу этого еще долгое время. очень хороший антивирус Быстро проверяет работоспособность компа,в нем имеется полный набор средств для защиты от вирусов и все нужные вещи для лучшего антивируса
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