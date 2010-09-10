Ключи для антивируса Nod32

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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Ключи для антивируса Nod32

Сообщение Борислава » 07 окт 2015, 22:05

Подскажите, кто пользуется антивирусом Nod32, как часто вы меняете ключи? Я свой ноутбук купила относительно недавно, всю систему и необходимые программы мне на него поставили, антивирус установили Nod32, все было хорошо, но тут у него вдруг закончились ключи. Я нашла по поиску сайт http://www.nod32eset.ru/ , на нем предлагают бесплатные ключи на месяц, или купить на год. Заманчивее, конечно, бесплатно, правда, возни побольше. Кто-то пользуется бесплатными ключами, они корректно работают? Нет ли тут какого-то подвоха.
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mary.braun
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 10:34

Re: Ключи для антивируса Nod32

Сообщение mary.braun » 17 окт 2015, 05:30

У меня тоже НОД32, пользуюсь бесплатными ключами на месяц, только я их здесь беру, никакого подвоха нет, ключи нормально работают, а процесс переустановки занимает пару минут, а пара минут в месяц не так уж и долго.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5695
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Ключи для антивируса Nod32

Сообщение ivanes » 17 окт 2015, 12:49

Я1 раз в два года. Платный вариант.
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Oikaro
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 22:01

Re: Ключи для антивируса Nod32

Сообщение Oikaro » 20 фев 2016, 22:10

в поисковике напишите "свежие ключи для nod" и по первой ссылке переходите, там всё есть
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vlad1m1r
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 16:55
Откуда: РЗН

Re: Ключи для антивируса Nod32

Сообщение vlad1m1r » 04 авг 2016, 17:11

Oikaro писал(а):в поисковике напишите "свежие ключи для nod" и по первой ссылке переходите, там всё есть


можно просто написать в гугле "ключи нод32" . гугл умный - он поймет)
всё будет хорошо!
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mel1k10
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 02:54

Re: Ключи для антивируса Nod32

Сообщение mel1k10 » 04 мар 2017, 02:56

зачем что то искать и за что то платить,можно же поставить себе антивирус 360 http://360-total-security.besplatnyeprogrammy.ru/ и не париться по поводу этого еще долгое время. очень хороший антивирус Быстро проверяет работоспособность компа,в нем имеется полный набор средств для защиты от вирусов и все нужные вещи для лучшего антивируса
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Мария1522
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 11:12

Re: Ключи для антивируса Nod32

Сообщение Мария1522 » 45 минут назад

Конечно твое дело, но я бы купила бы ключ. В интернете есть куча вариантов как очистить комп от вирусов, но они не так надежны. А при неправильной работе антивируса можно систему залогать. При этом ты можешь попробовать пробную версию, как раз не ошибешься. Сейчас у меня windows 10 и я недавно обновила антивирусник http://windowsten.ru/luchshij-antivirus ... indows-10/ и ни сколько не пожалела.
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