Сообщение elias » 17 ноя 2016, 13:57

Добрый день, Ольга. Пока ничего интересного и нет, коробку ставят да стены делают. Как начнут штукатурить, делать окна и двери, тогда и будет тема для разговора.

Мне например, сейчас интересно кто что думает о теплых полах, надо до весны, пока полы не залили решить этот вопрос: как и кто будет делать, сколько стоит и т.д.