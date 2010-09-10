ЖК"Грибоедов" (Единство)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)
elias писал(а):Тут по крайней мере двери нормальные, а не как в Попове.
Ну если проблема будет только в плохих входных дверях - это будет очень хорошо, потому что я изначально осознавал что вероятно входная дверь сразу пойдёт на выброс. Главное чтобы окна были более-менее нормальными.
Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)
Соседи, добрый день! Какое-то затишье установилось на нашем форуме.Проезжала вчера мимо, достраивают кажется последний этаж, 18 этажей уже обложили кирпичом.На днях сидела на форуме ЖК "Попов" в группе в контакте-почитайте, друзья, как сдается дом напротив нашего, есть много всего интересного...
Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)
Добрый день, Ольга. Пока ничего интересного и нет, коробку ставят да стены делают. Как начнут штукатурить, делать окна и двери, тогда и будет тема для разговора.
Мне например, сейчас интересно кто что думает о теплых полах, надо до весны, пока полы не залили решить этот вопрос: как и кто будет делать, сколько стоит и т.д.
Мне например, сейчас интересно кто что думает о теплых полах, надо до весны, пока полы не залили решить этот вопрос: как и кто будет делать, сколько стоит и т.д.
Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)
Вот сделал группу для нашего дома в vk, добавляйтесь https://vk.com/griboedov62
Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)
elias писал(а):Мне например, сейчас интересно кто что думает о теплых полах, надо до весны, пока полы не залили решить этот вопрос: как и кто будет делать, сколько стоит и т.д.
а какие помещения думаете сделать с тёплыми полами? Ванна\туалет? Кухня? Вся квартира?
мой знакомый не так давно получал ключи от жк северной компании, так там стяжки в санузле не было.
Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)
Тоже у знакомого товарища в доме от Северной компании не было стяжки в ванной, но зато уже лежали трубы под теплый пол.
Хотел в ванной сделать и в коридоре, около входной двери, все зависит от цены.
Хотел в ванной сделать и в коридоре, около входной двери, все зависит от цены.
Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)
Кажется рядом с нашим домом намечается грандиозное строительство:
https://www.rzn.info/news/2017/2/22/str ... aniya.html
https://www.rzn.info/news/2017/2/22/str ... aniya.html
Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)
bor писал(а):Кажется рядом с нашим домом намечается грандиозное строительство:
https://www.rzn.info/news/2017/2/22/str ... aniya.html
Манхэттен рязанского разлива думаю ещё через годик другой решат и мясокомбинат снести и там ещё повтыкать высотных домов
Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)
Marauder писал(а):Манхэттен рязанского разлива думаю ещё через годик другой решат и мясокомбинат снести и там ещё повтыкать высотных домов
Да, я как-то больше прогнозировал, что через дорогу стоянку с заправкой однажды застроят, ну и мясокомбинат потом. А тут они прямо на месте барса собираются высоток навтыкать. Конечно такие грандиозные планы затронут и наш дом - с парковкой точно будет не сладко, ну и детсады/школы/поликлиники не резиновые.
Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)
Это электоральная целесообразность,а не Манхэттен. Надо повышать региональный РВП за счет денег желающих построить квартиру.
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