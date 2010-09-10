ЖК"Грибоедов" (Единство)

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Marauder
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 00:26

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение Marauder » 02 сен 2016, 15:49

elias писал(а):Тут по крайней мере двери нормальные, а не как в Попове.


Ну если проблема будет только в плохих входных дверях - это будет очень хорошо, потому что я изначально осознавал что вероятно входная дверь сразу пойдёт на выброс. Главное чтобы окна были более-менее нормальными.
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Ольга Б.
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 13:51

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение Ольга Б. » 17 ноя 2016, 11:49

Соседи, добрый день! Какое-то затишье установилось на нашем форуме.Проезжала вчера мимо, достраивают кажется последний этаж, 18 этажей уже обложили кирпичом.На днях сидела на форуме ЖК "Попов" в группе в контакте-почитайте, друзья, как сдается дом напротив нашего, есть много всего интересного...
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elias
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 авг 2016, 14:35

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение elias » 17 ноя 2016, 13:57

Добрый день, Ольга. Пока ничего интересного и нет, коробку ставят да стены делают. Как начнут штукатурить, делать окна и двери, тогда и будет тема для разговора.
Мне например, сейчас интересно кто что думает о теплых полах, надо до весны, пока полы не залили решить этот вопрос: как и кто будет делать, сколько стоит и т.д.
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Marauder
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 00:26

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение Marauder » 23 ноя 2016, 18:07

Вот сделал группу для нашего дома в vk, добавляйтесь https://vk.com/griboedov62
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Marauder
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 00:26

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение Marauder » 23 ноя 2016, 18:18

elias писал(а):Мне например, сейчас интересно кто что думает о теплых полах, надо до весны, пока полы не залили решить этот вопрос: как и кто будет делать, сколько стоит и т.д.


а какие помещения думаете сделать с тёплыми полами? Ванна\туалет? Кухня? Вся квартира? :D

мой знакомый не так давно получал ключи от жк северной компании, так там стяжки в санузле не было.
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elias
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 авг 2016, 14:35

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение elias » 25 ноя 2016, 12:40

Тоже у знакомого товарища в доме от Северной компании не было стяжки в ванной, но зато уже лежали трубы под теплый пол.
Хотел в ванной сделать и в коридоре, около входной двери, все зависит от цены.
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bor
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 10:21

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение bor » 28 фев 2017, 12:28

Кажется рядом с нашим домом намечается грандиозное строительство:
https://www.rzn.info/news/2017/2/22/str ... aniya.html
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Marauder
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 00:26

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение Marauder » 02 мар 2017, 13:11

bor писал(а):Кажется рядом с нашим домом намечается грандиозное строительство:
https://www.rzn.info/news/2017/2/22/str ... aniya.html


Манхэттен рязанского разлива :) думаю ещё через годик другой решат и мясокомбинат снести и там ещё повтыкать высотных домов
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bor
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 10:21

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение bor » 02 мар 2017, 14:00

Marauder писал(а):Манхэттен рязанского разлива :) думаю ещё через годик другой решат и мясокомбинат снести и там ещё повтыкать высотных домов

Да, я как-то больше прогнозировал, что через дорогу стоянку с заправкой однажды застроят, ну и мясокомбинат потом. А тут они прямо на месте барса собираются высоток навтыкать. Конечно такие грандиозные планы затронут и наш дом - с парковкой точно будет не сладко, ну и детсады/школы/поликлиники не резиновые.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5791
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение ivanes » 03 мар 2017, 17:35

Это электоральная целесообразность,а не Манхэттен. Надо повышать региональный РВП за счет денег желающих построить квартиру.
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Fantom_11
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:20

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение Fantom_11 » 15 мар 2017, 11:40

ivanes писал(а):Это электоральная целесообразность,а не Манхэттен. Надо повышать региональный РВП за счет денег желающих построить квартиру.


Круто сказано и в точку! Интересно, кому застраивать это все отдадут, Единству или всем сразу. Передел сейчас во власти Рязанской перед выборами Вовки.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5791
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение ivanes » 15 мар 2017, 12:44

Может выборами Сятого Николая ?
Кто бы не застраивал,но деньги принесут рязанцы.
На СКБ последует Мясокомбинат с его ниткой водовода и очистными.Бельмо на глаз туриста пустующие здания закрытых предприятий. НИТИ помогает с отделкой новых квартир. ЛВЗ и Мясокомбинат,РЗЭП и старье на Соборной пока не помогает застройщикам.
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adlin
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 апр 2013, 15:32

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение adlin » 07 май 2017, 20:49

Никто пока не знает по ценам теплых полов?
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NaZGuL
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 14:29

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение NaZGuL » 47 минут назад

Я думаю цена в единстве одинакова.. в районе 2600 за кв метр.
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