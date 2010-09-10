Сообщение elias » 59 минут назад

adlin писал(а): Никто пока не знает по ценам теплых полов?

NaZGuL писал(а): Я думаю цена в единстве одинакова.. в районе 2600 за кв метр.

Лед тронулся. Вчера звонил уточнял, ситуация такая: можно договориться с их подрядной организацией, которая будет делать отопление, либо сделать самому (нанять умельцев). Цена работы у подрядной организации 1500 руб. кв. метр плюс материалы (а дешевые брать никто не будет) итого примерно 2500 руб/кв.м.Сейчас на авито много предложений по укладке теплого пола по цене 400-500 руб. итого 1500 с материалами.В любом случае прораб гарантии не дает, т.к. это не входит в проект, а ваше личное дело. Если вдруг после запуска отопления на стяжке появится мокрое пятно от текущих труб и это окажется теплый пол, то разбираться Вам придется самим. Но, говорит, такое было 1 раз из тысячи (хотелось бы верить ))) ).Если будете нанимать свою бригаду, то надо успеть до заливки пола, но после того как сделают отопление, дабы ваши полы не мешали прокладывать трубы под отопление.Я бы хотел сделать теплый пол и на кухне, но боюсь трубы отопления буду идти прям посередине, так что видимо придется договариваться и с подрядной организацией. Надо в конце мая сходить и посмотреть как делают на верхних этажах.У кого какие предложения?P.S. На 15-м этаже отопление будут делать в начале июня. Так что пора суетиться.