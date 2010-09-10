ЖК"Грибоедов" (Единство)

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Marauder
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 00:26

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение Marauder » 02 сен 2016, 15:49

elias писал(а):Тут по крайней мере двери нормальные, а не как в Попове.


Ну если проблема будет только в плохих входных дверях - это будет очень хорошо, потому что я изначально осознавал что вероятно входная дверь сразу пойдёт на выброс. Главное чтобы окна были более-менее нормальными.
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Ольга Б.
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 13:51

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение Ольга Б. » 17 ноя 2016, 11:49

Соседи, добрый день! Какое-то затишье установилось на нашем форуме.Проезжала вчера мимо, достраивают кажется последний этаж, 18 этажей уже обложили кирпичом.На днях сидела на форуме ЖК "Попов" в группе в контакте-почитайте, друзья, как сдается дом напротив нашего, есть много всего интересного...
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elias
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 12 авг 2016, 14:35

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение elias » 17 ноя 2016, 13:57

Добрый день, Ольга. Пока ничего интересного и нет, коробку ставят да стены делают. Как начнут штукатурить, делать окна и двери, тогда и будет тема для разговора.
Мне например, сейчас интересно кто что думает о теплых полах, надо до весны, пока полы не залили решить этот вопрос: как и кто будет делать, сколько стоит и т.д.
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Marauder
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 00:26

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение Marauder » 23 ноя 2016, 18:07

Вот сделал группу для нашего дома в vk, добавляйтесь https://vk.com/griboedov62
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Marauder
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 00:26

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение Marauder » 23 ноя 2016, 18:18

elias писал(а):Мне например, сейчас интересно кто что думает о теплых полах, надо до весны, пока полы не залили решить этот вопрос: как и кто будет делать, сколько стоит и т.д.


а какие помещения думаете сделать с тёплыми полами? Ванна\туалет? Кухня? Вся квартира? :D

мой знакомый не так давно получал ключи от жк северной компании, так там стяжки в санузле не было.
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elias
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 12 авг 2016, 14:35

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение elias » 25 ноя 2016, 12:40

Тоже у знакомого товарища в доме от Северной компании не было стяжки в ванной, но зато уже лежали трубы под теплый пол.
Хотел в ванной сделать и в коридоре, около входной двери, все зависит от цены.
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bor
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 10:21

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение bor » 28 фев 2017, 12:28

Кажется рядом с нашим домом намечается грандиозное строительство:
https://www.rzn.info/news/2017/2/22/str ... aniya.html
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Marauder
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 00:26

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение Marauder » 02 мар 2017, 13:11

bor писал(а):Кажется рядом с нашим домом намечается грандиозное строительство:
https://www.rzn.info/news/2017/2/22/str ... aniya.html


Манхэттен рязанского разлива :) думаю ещё через годик другой решат и мясокомбинат снести и там ещё повтыкать высотных домов
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bor
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 10:21

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение bor » 02 мар 2017, 14:00

Marauder писал(а):Манхэттен рязанского разлива :) думаю ещё через годик другой решат и мясокомбинат снести и там ещё повтыкать высотных домов

Да, я как-то больше прогнозировал, что через дорогу стоянку с заправкой однажды застроят, ну и мясокомбинат потом. А тут они прямо на месте барса собираются высоток навтыкать. Конечно такие грандиозные планы затронут и наш дом - с парковкой точно будет не сладко, ну и детсады/школы/поликлиники не резиновые.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5809
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение ivanes » 03 мар 2017, 17:35

Это электоральная целесообразность,а не Манхэттен. Надо повышать региональный РВП за счет денег желающих построить квартиру.
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Fantom_11
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:20

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение Fantom_11 » 15 мар 2017, 11:40

ivanes писал(а):Это электоральная целесообразность,а не Манхэттен. Надо повышать региональный РВП за счет денег желающих построить квартиру.


Круто сказано и в точку! Интересно, кому застраивать это все отдадут, Единству или всем сразу. Передел сейчас во власти Рязанской перед выборами Вовки.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5809
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение ivanes » 15 мар 2017, 12:44

Может выборами Сятого Николая ?
Кто бы не застраивал,но деньги принесут рязанцы.
На СКБ последует Мясокомбинат с его ниткой водовода и очистными.Бельмо на глаз туриста пустующие здания закрытых предприятий. НИТИ помогает с отделкой новых квартир. ЛВЗ и Мясокомбинат,РЗЭП и старье на Соборной пока не помогает застройщикам.
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adlin
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 апр 2013, 15:32

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение adlin » 07 май 2017, 20:49

Никто пока не знает по ценам теплых полов?
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NaZGuL
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 14:29

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение NaZGuL » 09 май 2017, 13:29

Я думаю цена в единстве одинакова.. в районе 2600 за кв метр.
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elias
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 12 авг 2016, 14:35

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение elias » 59 минут назад

adlin писал(а):Никто пока не знает по ценам теплых полов?

NaZGuL писал(а):Я думаю цена в единстве одинакова.. в районе 2600 за кв метр.

Лед тронулся. Вчера звонил уточнял, ситуация такая: можно договориться с их подрядной организацией, которая будет делать отопление, либо сделать самому (нанять умельцев). Цена работы у подрядной организации 1500 руб. кв. метр плюс материалы (а дешевые брать никто не будет) итого примерно 2500 руб/кв.м.
Сейчас на авито много предложений по укладке теплого пола по цене 400-500 руб. итого 1500 с материалами.
В любом случае прораб гарантии не дает, т.к. это не входит в проект, а ваше личное дело. Если вдруг после запуска отопления на стяжке появится мокрое пятно от текущих труб и это окажется теплый пол, то разбираться Вам придется самим. Но, говорит, такое было 1 раз из тысячи (хотелось бы верить ))) ).
Если будете нанимать свою бригаду, то надо успеть до заливки пола, но после того как сделают отопление, дабы ваши полы не мешали прокладывать трубы под отопление.
Я бы хотел сделать теплый пол и на кухне, но боюсь трубы отопления буду идти прям посередине, так что видимо придется договариваться и с подрядной организацией. Надо в конце мая сходить и посмотреть как делают на верхних этажах.
У кого какие предложения?
P.S. На 15-м этаже отопление будут делать в начале июня. Так что пора суетиться.
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