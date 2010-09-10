ЖК"Грибоедов" (Единство)

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Marauder
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 00:26

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение Marauder » 03 июл 2017, 12:53

Trigger писал(а):И о чем же менеджеру, по вашему мнению стоило вам сообщить?)) Что есть возможность договориться с подрядчиком?)


А что в этом такого необычного? У подрядчика растёт спрос на услугу, клиент становится более удовлетворён услугой,
чувствует персональную заботу о себе как о покупателе. Все довольны. Например при заключении контракта даётся заранее заготовленный список доп.услуг с телефонами подрядчиков и примерная стоимость.

Это ничего по сути не стоит, а уже чувствуется уважение к клиенту.

Trigger писал(а):Почему им стоило бы быть в курсе этого? Они просто продают квартиры.


А почему мне должны менеджеры улыбаться и не хамить например? Наверно тоже не обязаны и это в законах не прописано, они могут "просто продавать квартиры" как угодно, хоть на входе плевать в лицо клиентам и обзывать. Но и сколько тогда клиентов у такой компании будет?

Вот в этом вся суть российского бизнеса, и как её следствие полная неконкурентносопособность в мире. Потом ещё удивляются, а как же так, а от чего ж всё это. А разгадка проста, пока бизнес будет ставить вопрос как "А сфигали я ЭТО ДОЛЖЕН клиенту?" вместо "А что ЕЩЁ я могу предложить и сделать ДЛЯ клиента?" всё будет оставаться так как есть.

Trigger писал(а):Вы заплатили за квартиру или приобрели консультационную услугу - "супер-сервис", в которую входит, что теперь есть специальный человек, который решает все ваши придуманные проблемы и думает за вас, как лучше будет?


Ну вообще-то да, мне как покупателю приставляют персонального менеджера, который и есть этот самый специальный человек, который решает все мои придуманные проблемы. Прямо так на договоре и пишут: ВАШ МЕНЕДЖЕР: ФИО, КОНТАКТЫ.
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Trigger
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 10 май 2017, 18:09

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение Trigger » 03 июл 2017, 20:18

elias писал(а):
Marauder писал(а):Такие вещи хотелось бы узнавать...

Менеджер продает "Как есть" ...

Согласен. И как уже говорил, хорошо, что такая возможность есть. В свое время покупал совсем голые стены, без отделки, электропроводки и водопровода под ремонт. Обошлось совсем чуть дешевле, но переделывать реально меньше пришлось.
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Trigger
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 10 май 2017, 18:09

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение Trigger » 04 июл 2017, 12:37

Marauder писал(а):
Trigger писал(а):И о чем же

Это ничего по сути не стоит..
Trigger писал(а):Почему им стоило бы быть в курсе этого? Они просто продают квартиры.

А почему мне должны менеджеры улыбаться и не хамить ...сколько тогда клиентов у такой компании будет?
А сфигали я ЭТО ДОЛЖЕН клиенту?" вместо "А что ЕЩЁ я могу предложить и сделать ДЛЯ клиента?"
Trigger писал(а):Вы заплатили за квартиру или..

Ну вообще-то да, ...ВАШ МЕНЕДЖЕР: ФИО, КОНТАКТЫ.

Это огромный объем работы, чтобы все это наладить. А работа, как известно не может ничего не стоить.

Потому, что улыбаться, действительно ничего не стоит, а результат колоссальный. Это их обязанность.
Будут, не переживайте. Квартиры то надо где-то покупать. Совковое хамство в продовольственных магазинах до сих пор не искоренили))
Давайте развернем ситуацию? Заплатите им больше денег за квартиру. Просто так. Чтобы им стало стыдно и они начали лучше работать)))
А не написано, что входит в обязанности вашего персонального менеджера? Может это чтобы вы не звонили куда попало и не рассказывали всякое?))
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elias
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 12 авг 2016, 14:35

Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)

Сообщение elias » 10 минут назад

Был сегодня на объекте, фоткал расположение труб перед тем как зальют стяжку, чтоб случайно не просверлить.
Так вот там начали ставить двери. Вполне ничего такие. Выглядят достаточно солидно, тяжелые. Двери в кладовку естественно попроще, но там других и не надо.
Вложения
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