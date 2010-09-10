ЖК"Грибоедов" (Единство)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)
Trigger писал(а):И о чем же менеджеру, по вашему мнению стоило вам сообщить?)) Что есть возможность договориться с подрядчиком?)
А что в этом такого необычного? У подрядчика растёт спрос на услугу, клиент становится более удовлетворён услугой,
чувствует персональную заботу о себе как о покупателе. Все довольны. Например при заключении контракта даётся заранее заготовленный список доп.услуг с телефонами подрядчиков и примерная стоимость.
Это ничего по сути не стоит, а уже чувствуется уважение к клиенту.
Trigger писал(а):Почему им стоило бы быть в курсе этого? Они просто продают квартиры.
А почему мне должны менеджеры улыбаться и не хамить например? Наверно тоже не обязаны и это в законах не прописано, они могут "просто продавать квартиры" как угодно, хоть на входе плевать в лицо клиентам и обзывать. Но и сколько тогда клиентов у такой компании будет?
Вот в этом вся суть российского бизнеса, и как её следствие полная неконкурентносопособность в мире. Потом ещё удивляются, а как же так, а от чего ж всё это. А разгадка проста, пока бизнес будет ставить вопрос как "А сфигали я ЭТО ДОЛЖЕН клиенту?" вместо "А что ЕЩЁ я могу предложить и сделать ДЛЯ клиента?" всё будет оставаться так как есть.
Trigger писал(а):Вы заплатили за квартиру или приобрели консультационную услугу - "супер-сервис", в которую входит, что теперь есть специальный человек, который решает все ваши придуманные проблемы и думает за вас, как лучше будет?
Ну вообще-то да, мне как покупателю приставляют персонального менеджера, который и есть этот самый специальный человек, который решает все мои придуманные проблемы. Прямо так на договоре и пишут: ВАШ МЕНЕДЖЕР: ФИО, КОНТАКТЫ.
Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)
elias писал(а):Marauder писал(а):Такие вещи хотелось бы узнавать...
Менеджер продает "Как есть" ...
Согласен. И как уже говорил, хорошо, что такая возможность есть. В свое время покупал совсем голые стены, без отделки, электропроводки и водопровода под ремонт. Обошлось совсем чуть дешевле, но переделывать реально меньше пришлось.
Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)
Marauder писал(а):Trigger писал(а):И о чем же
Это ничего по сути не стоит..Trigger писал(а):Почему им стоило бы быть в курсе этого? Они просто продают квартиры.
А почему мне должны менеджеры улыбаться и не хамить ...сколько тогда клиентов у такой компании будет?
А сфигали я ЭТО ДОЛЖЕН клиенту?" вместо "А что ЕЩЁ я могу предложить и сделать ДЛЯ клиента?"Trigger писал(а):Вы заплатили за квартиру или..
Ну вообще-то да, ...ВАШ МЕНЕДЖЕР: ФИО, КОНТАКТЫ.
Это огромный объем работы, чтобы все это наладить. А работа, как известно не может ничего не стоить.
Потому, что улыбаться, действительно ничего не стоит, а результат колоссальный. Это их обязанность.
Будут, не переживайте. Квартиры то надо где-то покупать. Совковое хамство в продовольственных магазинах до сих пор не искоренили))
Давайте развернем ситуацию? Заплатите им больше денег за квартиру. Просто так. Чтобы им стало стыдно и они начали лучше работать)))
А не написано, что входит в обязанности вашего персонального менеджера? Может это чтобы вы не звонили куда попало и не рассказывали всякое?))
Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)
Был сегодня на объекте, фоткал расположение труб перед тем как зальют стяжку, чтоб случайно не просверлить.
Так вот там начали ставить двери. Вполне ничего такие. Выглядят достаточно солидно, тяжелые. Двери в кладовку естественно попроще, но там других и не надо.
Так вот там начали ставить двери. Вполне ничего такие. Выглядят достаточно солидно, тяжелые. Двери в кладовку естественно попроще, но там других и не надо.
Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)
А на стройку пускают? Просто пару месяцев назад звонила прорабу, он сказал, что теперь можно будет посмотреть квартиру только после сдачи.
Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)
pletnewa писал(а):А на стройку пускают? Просто пару месяцев назад звонила прорабу, он сказал, что теперь можно будет посмотреть квартиру только после сдачи.
Могут пустить если у Вас очень сильно уважительная причина и есть крайняя необходимость.
Представляете, что будет если все собственники будут каждый день ходить туда-сюда. Стройка сильно затянется.
Re: ЖК"Грибоедов" (Единство)
Может кто был недавно на стройке, там котлы случайно не поставили еще?
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