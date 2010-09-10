Сообщение Marauder » 03 июл 2017, 12:53

Trigger писал(а): И о чем же менеджеру, по вашему мнению стоило вам сообщить?)) Что есть возможность договориться с подрядчиком?)

Trigger писал(а): Почему им стоило бы быть в курсе этого? Они просто продают квартиры.



Trigger писал(а): Вы заплатили за квартиру или приобрели консультационную услугу - "супер-сервис", в которую входит, что теперь есть специальный человек, который решает все ваши придуманные проблемы и думает за вас, как лучше будет?

А что в этом такого необычного? У подрядчика растёт спрос на услугу, клиент становится более удовлетворён услугой,чувствует персональную заботу о себе как о покупателе. Все довольны. Например при заключении контракта даётся заранее заготовленный список доп.услуг с телефонами подрядчиков и примерная стоимость.Это ничего по сути не стоит, а уже чувствуется уважение к клиенту.А почему мне должны менеджеры улыбаться и не хамить например? Наверно тоже не обязаны и это в законах не прописано, они могут "просто продавать квартиры" как угодно, хоть на входе плевать в лицо клиентам и обзывать. Но и сколько тогда клиентов у такой компании будет?Вот в этом вся суть российского бизнеса, и как её следствие полная неконкурентносопособность в мире. Потом ещё удивляются, а как же так, а от чего ж всё это. А разгадка проста, пока бизнес будет ставить вопрос как "А сфигали я ЭТО ДОЛЖЕН клиенту?" вместо "А что ЕЩЁ я могу предложить и сделать ДЛЯ клиента?" всё будет оставаться так как есть.Ну вообще-то да, мне как покупателю приставляют персонального менеджера, который и есть этот самый специальный человек, который решает все мои придуманные проблемы. Прямо так на договоре и пишут: ВАШ МЕНЕДЖЕР: ФИО, КОНТАКТЫ.