Американские военные о возможностях ВС РФ
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Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
15. Начальник штаба американских ВВС о ВВС РФ.
"...Нет ничего удивительного в том, что Россия обладает боеспособными воздушными силами...
...Я видел российские воздушные силы в действии. Это профессиональные войска..."
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
У корейских вооружённых сил возможности вообще неизмеримы:
https://www.youtube.com/watch?v=JS2UaC9G910
https://www.youtube.com/watch?v=JS2UaC9G910
Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
Есть пули у США,сердечники которых имеют низкообогащенный Уран. Он обладает высокой пробивной силой. Твердый очень. Бронебойные. Бомбы с такими сердечниками сбрасывали на бункеры Хусейна.
Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
nixsolutipn
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Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
Откуда такая информация?
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