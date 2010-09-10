Американские военные о возможностях ВС РФ

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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7526
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение hardbone » 12 авг 2016, 15:31

15. Начальник штаба американских ВВС о ВВС РФ.

"...Нет ничего удивительного в том, что Россия обладает боеспособными воздушными силами...
...Я видел российские воздушные силы в действии. Это профессиональные войска..."
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1753
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение АЛСНщик » 16 авг 2016, 17:17

У корейских вооружённых сил возможности вообще неизмеримы:
https://www.youtube.com/watch?v=JS2UaC9G910
:o
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5538
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение ivanes » 16 авг 2016, 19:01

Есть пули у США,сердечники которых имеют низкообогащенный Уран. Он обладает высокой пробивной силой. Твердый очень. Бронебойные. Бомбы с такими сердечниками сбрасывали на бункеры Хусейна.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5538
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение ivanes » 26 авг 2016, 14:08

nixsolutipn
Вам бы для каждого вида жидких обоев указать цену обоев и их нанесения. Тогда Ваша реклама что-то стоила бы.
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igna
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 авг 2016, 13:28

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение igna » 27 авг 2016, 13:13

Откуда такая информация?
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7526
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение hardbone » Вчера, 23:07

16. Главы разведслужбы Минобороны Норвегии о бесшумности российских подлодок.

...современное оснащение российских подводных лодок находится на таком уровне, что становится все сложнее их обнаружить...модернизированные российские субмарины могут двигаться под водой практически бесшумно.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1937
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение Raider » 12 минут назад

hardbone писал(а):модернизированные российские субмарины могут двигаться под водой практически бесшумно.
И что? хорошо или плохо? Благодаря подобному достижению вводят продуктовые карточки?
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