Американские военные о возможностях ВС РФ

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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение hardbone » 12 авг 2016, 15:31

15. Начальник штаба американских ВВС о ВВС РФ.

"...Нет ничего удивительного в том, что Россия обладает боеспособными воздушными силами...
...Я видел российские воздушные силы в действии. Это профессиональные войска..."
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1758
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение АЛСНщик » 16 авг 2016, 17:17

У корейских вооружённых сил возможности вообще неизмеримы:
https://www.youtube.com/watch?v=JS2UaC9G910
:o
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5496
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение ivanes » 16 авг 2016, 19:01

Есть пули у США,сердечники которых имеют низкообогащенный Уран. Он обладает высокой пробивной силой. Твердый очень. Бронебойные. Бомбы с такими сердечниками сбрасывали на бункеры Хусейна.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5496
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение ivanes » 26 авг 2016, 14:08

nixsolutipn
Вам бы для каждого вида жидких обоев указать цену обоев и их нанесения. Тогда Ваша реклама что-то стоила бы.
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igna
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 авг 2016, 13:28

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение igna » 27 авг 2016, 13:13

Откуда такая информация?
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

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