Американские военные о возможностях ВС РФ
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Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
15. Начальник штаба американских ВВС о ВВС РФ.
"...Нет ничего удивительного в том, что Россия обладает боеспособными воздушными силами...
...Я видел российские воздушные силы в действии. Это профессиональные войска..."
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
У корейских вооружённых сил возможности вообще неизмеримы:
https://www.youtube.com/watch?v=JS2UaC9G910
https://www.youtube.com/watch?v=JS2UaC9G910
Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
Есть пули у США,сердечники которых имеют низкообогащенный Уран. Он обладает высокой пробивной силой. Твердый очень. Бронебойные. Бомбы с такими сердечниками сбрасывали на бункеры Хусейна.
Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
nixsolutipn
Вам бы для каждого вида жидких обоев указать цену обоев и их нанесения. Тогда Ваша реклама что-то стоила бы.
Вам бы для каждого вида жидких обоев указать цену обоев и их нанесения. Тогда Ваша реклама что-то стоила бы.
Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
Откуда такая информация?
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Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
Приложение II к Конвенции о физической защите ядерного материала 1980 года классифицирует обеднённый уран как ядерные материалы II-ой категории. Для этой категории утверждены правила хранения и транспортировки, из чего следует, что обеднённый уран достаточно «горяч» и опасен, чтобы для него требовать таких мер предосторожности. Но, поскольку оружие, содержащее обеднённый уран, сравнительно новое, ещё не существует никакого договора, который бы регулировал, ограничивал или запрещал его использование.
http://www.stihi.ru/2013/12/02/1385
Европа спит и видит, как бы оккупировать маленькие страны Прибалтики и беззащитную Польшу. Теперь вот передовая пресса дошла уже до разговоров о применении снарядов с обеднённым ураном.
В известном журнале «The National Interest» специалист рассуждает о применении сухопутными силами США «урановых серебряных пуль» (поэтичное прозвище ужасных снарядов для танков, начинённых обеднённым ураном). Такие боеприпасы, мол, стали бы демонстрацией превосходства американских сил. С танками, имеющими на вооружении подобные боеприпасы, «никто не стал бы сражаться». Уже сейчас этого «никто не хочет».
https://topwar.ru/112782-abramsy-v-evro ... ranom.html
http://www.stihi.ru/2013/12/02/1385
Европа спит и видит, как бы оккупировать маленькие страны Прибалтики и беззащитную Польшу. Теперь вот передовая пресса дошла уже до разговоров о применении снарядов с обеднённым ураном.
В известном журнале «The National Interest» специалист рассуждает о применении сухопутными силами США «урановых серебряных пуль» (поэтичное прозвище ужасных снарядов для танков, начинённых обеднённым ураном). Такие боеприпасы, мол, стали бы демонстрацией превосходства американских сил. С танками, имеющими на вооружении подобные боеприпасы, «никто не стал бы сражаться». Уже сейчас этого «никто не хочет».
https://topwar.ru/112782-abramsy-v-evro ... ranom.html
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