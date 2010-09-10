Сообщение ivanes » 51 минуту назад

Но, поскольку оружие, содержащее обеднённый уран, сравнительно новое, ещё не существует никакого договора, который бы регулировал, ограничивал или запрещал его использование.

снарядов для танков, начинённых обеднённым ураном

Приложение II к Конвенции о физической защите ядерного материала 1980 года классифицирует обеднённый уран как ядерные материалы II-ой категории. Для этой категории утверждены правила хранения и транспортировки, из чего следует, что обеднённый уран достаточно «горяч» и опасен, чтобы для него требовать таких мер предосторожности.Европа спит и видит, как бы оккупировать маленькие страны Прибалтики и беззащитную Польшу. Теперь вот передовая пресса дошла уже до разговоров о применении снарядов с обеднённым ураном.В известном журнале «The National Interest» специалист рассуждает о применении сухопутными силами США «урановых серебряных пуль» (поэтичное прозвище ужасных). Такие боеприпасы, мол, стали бы демонстрацией превосходства американских сил. С танками, имеющими на вооружении подобные боеприпасы, «никто не стал бы сражаться». Уже сейчас этого «никто не хочет».