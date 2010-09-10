Американские военные о возможностях ВС РФ
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
15. Начальник штаба американских ВВС о ВВС РФ.
"...Нет ничего удивительного в том, что Россия обладает боеспособными воздушными силами...
...Я видел российские воздушные силы в действии. Это профессиональные войска..."
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
У корейских вооружённых сил возможности вообще неизмеримы:
https://www.youtube.com/watch?v=JS2UaC9G910
https://www.youtube.com/watch?v=JS2UaC9G910
Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
Есть пули у США,сердечники которых имеют низкообогащенный Уран. Он обладает высокой пробивной силой. Твердый очень. Бронебойные. Бомбы с такими сердечниками сбрасывали на бункеры Хусейна.
Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
nixsolutipn
Вам бы для каждого вида жидких обоев указать цену обоев и их нанесения. Тогда Ваша реклама что-то стоила бы.
Вам бы для каждого вида жидких обоев указать цену обоев и их нанесения. Тогда Ваша реклама что-то стоила бы.
Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
Откуда такая информация?
Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
Приложение II к Конвенции о физической защите ядерного материала 1980 года классифицирует обеднённый уран как ядерные материалы II-ой категории. Для этой категории утверждены правила хранения и транспортировки, из чего следует, что обеднённый уран достаточно «горяч» и опасен, чтобы для него требовать таких мер предосторожности. Но, поскольку оружие, содержащее обеднённый уран, сравнительно новое, ещё не существует никакого договора, который бы регулировал, ограничивал или запрещал его использование.
http://www.stihi.ru/2013/12/02/1385
Европа спит и видит, как бы оккупировать маленькие страны Прибалтики и беззащитную Польшу. Теперь вот передовая пресса дошла уже до разговоров о применении снарядов с обеднённым ураном.
В известном журнале «The National Interest» специалист рассуждает о применении сухопутными силами США «урановых серебряных пуль» (поэтичное прозвище ужасных снарядов для танков, начинённых обеднённым ураном). Такие боеприпасы, мол, стали бы демонстрацией превосходства американских сил. С танками, имеющими на вооружении подобные боеприпасы, «никто не стал бы сражаться». Уже сейчас этого «никто не хочет».
https://topwar.ru/112782-abramsy-v-evro ... ranom.html
http://www.stihi.ru/2013/12/02/1385
Европа спит и видит, как бы оккупировать маленькие страны Прибалтики и беззащитную Польшу. Теперь вот передовая пресса дошла уже до разговоров о применении снарядов с обеднённым ураном.
В известном журнале «The National Interest» специалист рассуждает о применении сухопутными силами США «урановых серебряных пуль» (поэтичное прозвище ужасных снарядов для танков, начинённых обеднённым ураном). Такие боеприпасы, мол, стали бы демонстрацией превосходства американских сил. С танками, имеющими на вооружении подобные боеприпасы, «никто не стал бы сражаться». Уже сейчас этого «никто не хочет».
https://topwar.ru/112782-abramsy-v-evro ... ranom.html
Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
ivanes писал(а):Европа спит и видит, как бы оккупировать маленькие страны Прибалтики и беззащитную Польшу.
Самая маленькая Эстония больше Голландии, Дании, Швейцарии... А Польша больше Италии и Великобритании.
А Польская армия достаточно сильная.
ivanes писал(а):Теперь вот передовая пресса дошла уже до разговоров о применении снарядов с обеднённым ураном.
Да... до чего дошли до пошлых вещей...
Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
Шварц
У Эстонии нет своей армии. Полиция в 12 тыс чел.Остальная защита -НАТО.
Когда Польша -ПНР входила в Варшавский договор,то тратила на свою оборону всего не более 12 млрд злотых.Довольна была ВМС от СССР,остальная от туда .
Ныне Польша довольна от присутствия НАТО и довольна,но тратит 3% ВВП. Более 40 млрд злотых.
Танки -971: 142 Leopard 2A4, 91 Leopard 2A5 (немецкие); 233 PT-91Tawdry (модернизированные в Польше танки Т-72); 505 T-72/T-72M1D/T-72M1 (произведены в Польше по советской лицензии)
Бронемашин -1838 (1268 советских БМП-1, 570 польских Rosomak) РСЗО-180 (75 советских БМ-21 «Град», 30 чехословацких RM-70, 75 польских WR-40 Langusta)
Истребители
32 (26 МиГ-29A, 6 МиГ-29УБ)
Истребители-бомбардировщики
66 (36 F-16C Block 52+ Fighting Falcon, 12 F-16D Block 52+ Fighting Falcon, 12 Су-22M-4, 6 Су-22УМ3K)
Средние транспортные самолеты
5 C-130E Hercules
Легкие транспортные самолеты
39 (16 C-295M, 23 M-28 Bryza TD)
У Эстонии нет своей армии. Полиция в 12 тыс чел.Остальная защита -НАТО.
Когда Польша -ПНР входила в Варшавский договор,то тратила на свою оборону всего не более 12 млрд злотых.Довольна была ВМС от СССР,остальная от туда .
Ныне Польша довольна от присутствия НАТО и довольна,но тратит 3% ВВП. Более 40 млрд злотых.
Танки -971: 142 Leopard 2A4, 91 Leopard 2A5 (немецкие); 233 PT-91Tawdry (модернизированные в Польше танки Т-72); 505 T-72/T-72M1D/T-72M1 (произведены в Польше по советской лицензии)
Бронемашин -1838 (1268 советских БМП-1, 570 польских Rosomak) РСЗО-180 (75 советских БМ-21 «Град», 30 чехословацких RM-70, 75 польских WR-40 Langusta)
Истребители
32 (26 МиГ-29A, 6 МиГ-29УБ)
Истребители-бомбардировщики
66 (36 F-16C Block 52+ Fighting Falcon, 12 F-16D Block 52+ Fighting Falcon, 12 Су-22M-4, 6 Су-22УМ3K)
Средние транспортные самолеты
5 C-130E Hercules
Легкие транспортные самолеты
39 (16 C-295M, 23 M-28 Bryza TD)
Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
Так, в 2002-2003 гг. Польша получила практически на безвозмездной основе 128 танков Leopard 2A4, ранее состоявших на вооружении Бундесвера. В 2014-2015 гг. в войска поступило еще 14 танков Leopard 2A4 и 91 танк Leopard 2A5 (все они ранее также состояли на вооружении сухопутных войск ФРГ).
В 2004 г. ФРГ передала Польше (по символической цене один евро за самолет) 22 истребителя МиГ-29, которые достались Бундеслюфтваффе от бывшей ГДР после объединения Германии. Польский военный флот получил в 2002-2004 гг. из Норвегии четыре подлодки «Коббен» немецкой постройки 1960-х гг. прошлого века и в 2000 и 2002 гг. из США два фрегата типа «Оливер Хазард Перри», построенных в 1980 г.
Это «План технической модернизации» и «Программа развития вооруженных сил на 2013-2022 годы». Всего на закупку и модернизацию вооружений и военной техники планируется потратить около $43 млрд.
В 2004 г. ФРГ передала Польше (по символической цене один евро за самолет) 22 истребителя МиГ-29, которые достались Бундеслюфтваффе от бывшей ГДР после объединения Германии. Польский военный флот получил в 2002-2004 гг. из Норвегии четыре подлодки «Коббен» немецкой постройки 1960-х гг. прошлого века и в 2000 и 2002 гг. из США два фрегата типа «Оливер Хазард Перри», построенных в 1980 г.
Это «План технической модернизации» и «Программа развития вооруженных сил на 2013-2022 годы». Всего на закупку и модернизацию вооружений и военной техники планируется потратить около $43 млрд.
Re: Американские военные о возможностях ВС РФ
Польша пролетела со сборкой французских вертолетов- отказалась и решила собирать американские.Но США решили продать Польше лицензию за большие деньги. Пока в большинстве использует советскую технику при небольшой модернизации пушек,средств связи под стандарты НАТО.
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей