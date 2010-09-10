Сообщение ivanes » Вчера, 14:40

Но, поскольку оружие, содержащее обеднённый уран, сравнительно новое, ещё не существует никакого договора, который бы регулировал, ограничивал или запрещал его использование.

снарядов для танков, начинённых обеднённым ураном

Приложение II к Конвенции о физической защите ядерного материала 1980 года классифицирует обеднённый уран как ядерные материалы II-ой категории. Для этой категории утверждены правила хранения и транспортировки, из чего следует, что обеднённый уран достаточно «горяч» и опасен, чтобы для него требовать таких мер предосторожности.Европа спит и видит, как бы оккупировать маленькие страны Прибалтики и беззащитную Польшу. Теперь вот передовая пресса дошла уже до разговоров о применении снарядов с обеднённым ураном.В известном журнале «The National Interest» специалист рассуждает о применении сухопутными силами США «урановых серебряных пуль» (поэтичное прозвище ужасных). Такие боеприпасы, мол, стали бы демонстрацией превосходства американских сил. С танками, имеющими на вооружении подобные боеприпасы, «никто не стал бы сражаться». Уже сейчас этого «никто не хочет».