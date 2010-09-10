Американские военные о возможностях ВС РФ

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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение hardbone » 12 авг 2016, 15:31

15. Начальник штаба американских ВВС о ВВС РФ.

"...Нет ничего удивительного в том, что Россия обладает боеспособными воздушными силами...
...Я видел российские воздушные силы в действии. Это профессиональные войска..."
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1767
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение АЛСНщик » 16 авг 2016, 17:17

У корейских вооружённых сил возможности вообще неизмеримы:
https://www.youtube.com/watch?v=JS2UaC9G910
:o
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6112
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение ivanes » 16 авг 2016, 19:01

Есть пули у США,сердечники которых имеют низкообогащенный Уран. Он обладает высокой пробивной силой. Твердый очень. Бронебойные. Бомбы с такими сердечниками сбрасывали на бункеры Хусейна.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6112
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение ivanes » 26 авг 2016, 14:08

nixsolutipn
Вам бы для каждого вида жидких обоев указать цену обоев и их нанесения. Тогда Ваша реклама что-то стоила бы.
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igna
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 авг 2016, 13:28

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение igna » 27 авг 2016, 13:13

Откуда такая информация?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6112
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение ivanes » 28 апр 2017, 14:40

Приложение II к Конвенции о физической защите ядерного материала 1980 года классифицирует обеднённый уран как ядерные материалы II-ой категории. Для этой категории утверждены правила хранения и транспортировки, из чего следует, что обеднённый уран достаточно «горяч» и опасен, чтобы для него требовать таких мер предосторожности. Но, поскольку оружие, содержащее обеднённый уран, сравнительно новое, ещё не существует никакого договора, который бы регулировал, ограничивал или запрещал его использование.
http://www.stihi.ru/2013/12/02/1385
Европа спит и видит, как бы оккупировать маленькие страны Прибалтики и беззащитную Польшу. Теперь вот передовая пресса дошла уже до разговоров о применении снарядов с обеднённым ураном.
В известном журнале «The National Interest» специалист рассуждает о применении сухопутными силами США «урановых серебряных пуль» (поэтичное прозвище ужасных снарядов для танков, начинённых обеднённым ураном). Такие боеприпасы, мол, стали бы демонстрацией превосходства американских сил. С танками, имеющими на вооружении подобные боеприпасы, «никто не стал бы сражаться». Уже сейчас этого «никто не хочет».
https://topwar.ru/112782-abramsy-v-evro ... ranom.html
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3691
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение Шварц » 28 апр 2017, 16:52

ivanes писал(а):Европа спит и видит, как бы оккупировать маленькие страны Прибалтики и беззащитную Польшу.


Самая маленькая Эстония больше Голландии, Дании, Швейцарии... А Польша больше Италии и Великобритании.
А Польская армия достаточно сильная.

ivanes писал(а):Теперь вот передовая пресса дошла уже до разговоров о применении снарядов с обеднённым ураном.


Да... до чего дошли :cry: до пошлых вещей...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6112
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение ivanes » 29 апр 2017, 09:07

Шварц
У Эстонии нет своей армии. Полиция в 12 тыс чел.Остальная защита -НАТО.
Когда Польша -ПНР входила в Варшавский договор,то тратила на свою оборону всего не более 12 млрд злотых.Довольна была ВМС от СССР,остальная от туда .
Ныне Польша довольна от присутствия НАТО и довольна,но тратит 3% ВВП. Более 40 млрд злотых.
Танки -971: 142 Leopard 2A4, 91 Leopard 2A5 (немецкие); 233 PT-91Tawdry (модернизированные в Польше танки Т-72); 505 T-72/T-72M1D/T-72M1 (произведены в Польше по советской лицензии)
Бронемашин -1838 (1268 советских БМП-1, 570 польских Rosomak) РСЗО-180 (75 советских БМ-21 «Град», 30 чехословацких RM-70, 75 польских WR-40 Langusta)
Истребители


32 (26 МиГ-29A, 6 МиГ-29УБ)

Истребители-бомбардировщики


66 (36 F-16C Block 52+ Fighting Falcon, 12 F-16D Block 52+ Fighting Falcon, 12 Су-22M-4, 6 Су-22УМ3K)

Средние транспортные самолеты


5 C-130E Hercules

Легкие транспортные самолеты


39 (16 C-295M, 23 M-28 Bryza TD)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6112
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение ivanes » 29 апр 2017, 09:14

Так, в 2002-2003 гг. Польша получила практически на безвозмездной основе 128 танков Leopard 2A4, ранее состоявших на вооружении Бундесвера. В 2014-2015 гг. в войска поступило еще 14 танков Leopard 2A4 и 91 танк Leopard 2A5 (все они ранее также состояли на вооружении сухопутных войск ФРГ).

В 2004 г. ФРГ передала Польше (по символической цене один евро за самолет) 22 истребителя МиГ-29, которые достались Бундеслюфтваффе от бывшей ГДР после объединения Германии. Польский военный флот получил в 2002-2004 гг. из Норвегии четыре подлодки «Коббен» немецкой постройки 1960-х гг. прошлого века и в 2000 и 2002 гг. из США два фрегата типа «Оливер Хазард Перри», построенных в 1980 г.
Это «План технической модернизации» и «Программа развития вооруженных сил на 2013-2022 годы». Всего на закупку и модернизацию вооружений и военной техники планируется потратить около $43 млрд.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6112
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение ivanes » 29 апр 2017, 09:19

Польша пролетела со сборкой французских вертолетов- отказалась и решила собирать американские.Но США решили продать Польше лицензию за большие деньги. Пока в большинстве использует советскую технику при небольшой модернизации пушек,средств связи под стандарты НАТО.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3691
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение Шварц » 29 апр 2017, 11:15

ivanes писал(а):У Эстонии нет своей армии. )[/quote}

От чудак же человек... Вы же говорили-то о размере :lol:

ivanes писал(а): маленькие страны Прибалтики ...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6112
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Американские военные о возможностях ВС РФ

Сообщение ivanes » 29 апр 2017, 13:16

Вооруженные силы Латвии насчитывают около 5 000 военнослужащих и 10 000 резервистов. В том числе более 900 - в Сухопутных войсках, 552 - в ВМС, 250 - в ВВС. Также в вооруженных силах насчитывается более 1 200 гражданских служащих. Военный бюджет 2012 года составлял 370 миллионов евро.


По состоянию на 2011 год военный бюджет Литвы составлял 360 миллионов долларов США (позже он несколько раз увеличивался, приближаясь к 500 000 долларов), общая численность вооруженных сил составляла 10 640 кадровых военнослужащих, 6 700 резервистов, еще 14,6 тысячи служили в составе иных военизированных формирований.


Современные вооруженные силы Эстонии (Армия обороны Эстонии) в мирное время насчитывают около 5,5 тысячи человек, из которых около двух тысяч - военнослужащие срочной службы.
http://pravdoryb.info/chto-predstavlyay ... 90006.html
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maria_fedorova
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2017, 01:43

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