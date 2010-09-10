Сообщение koten » 15 дек 2016, 17:04

Плохой аппетит? Все просто - даем еду примерно в одно и тоже время, на ее поглащение выделяется 15-20 минут. Не съел - еда убирается до следующего приема пищи. Между приемами пищи - никакой еды. Через 3-4 дня аппетит нормализуется