Плохой аппетит

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1350
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Плохой аппетит

Сообщение koten » 15 дек 2016, 17:04

Плохой аппетит? Все просто - даем еду примерно в одно и тоже время, на ее поглащение выделяется 15-20 минут. Не съел - еда убирается до следующего приема пищи. Между приемами пищи - никакой еды. Через 3-4 дня аппетит нормализуется
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Phonthana
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 19:21

Re: Плохой аппетит

Сообщение Phonthana » 15 янв 2017, 12:42

Сейчас дети очень часто капризничают и отказываются кушать. Я думаю это случается потому, что их отрывают от игр или от какого то другого интересного занятия. Тут я считаю что очень важно придумать мотивацию плотно покушать. Она может быть самая разная, у нас например это йогурт здрайверы . После каждого обеда обязательно даем йогурт
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Sofa
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 32 минуты назад

Re: Плохой аппетит

Сообщение Sofa » 16 минут назад

Нам такое не помогает, у меня дочка все время не хочет кушать.
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