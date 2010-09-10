Плохой аппетит
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Re: Плохой аппетит
Сейчас дети очень часто капризничают и отказываются кушать. Я думаю это случается потому, что их отрывают от игр или от какого то другого интересного занятия. Тут я считаю что очень важно придумать мотивацию плотно покушать. Она может быть самая разная, у нас например это йогурт здрайверы . После каждого обеда обязательно даем йогурт
Re: Плохой аппетит
Плохой аппетит может быть так же связан с тем что есть глисты. У моей старшей дочери так было ((
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