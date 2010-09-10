Плохой аппетит

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Phonthana
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 19:21

Re: Плохой аппетит

Сообщение Phonthana » 15 янв 2017, 12:42

Сейчас дети очень часто капризничают и отказываются кушать. Я думаю это случается потому, что их отрывают от игр или от какого то другого интересного занятия. Тут я считаю что очень важно придумать мотивацию плотно покушать. Она может быть самая разная, у нас например это йогурт здрайверы . После каждого обеда обязательно даем йогурт
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Indianna
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 18:41

Re: Плохой аппетит

Сообщение Indianna » Сегодня, 18:51

Плохой аппетит может быть так же связан с тем что есть глисты. У моей старшей дочери так было ((
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