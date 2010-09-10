Плохой аппетит
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Плохой аппетит
Сейчас дети очень часто капризничают и отказываются кушать. Я думаю это случается потому, что их отрывают от игр или от какого то другого интересного занятия. Тут я считаю что очень важно придумать мотивацию плотно покушать. Она может быть самая разная, у нас например это йогурт здрайверы . После каждого обеда обязательно даем йогурт
Re: Плохой аппетит
Плохой аппетит может быть так же связан с тем что есть глисты. У моей старшей дочери так было ((
Re: Плохой аппетит
Приведу пример из собственного опыта. У меня в детстве тоже был очень плохой аппетит. Мои родители уже просто не знали что делать, когда я отказывался от казалось бы, самой вкусной еды. Как-то один раз пришли ко мне друзья и моя мама приготовила для всех салатик под названием "Черепаха". Я, вместе с моими друзьями, съели его буквально за 10 минут. Фишка этого салатика состояла в том, что он похож на живую черепашку. После этого случая, мои родители поняли, что аппетит у меня приходит от красивого вида салата и в следующий раз всю еду готовили очень креативно. Рецепт этого салатика прост http://gcook.ru/salaty/recept-salata-cherepaxa.html, а форма заставляет съедать этот салатик с большим удовольствием.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей