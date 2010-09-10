Плохой аппетит
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Re: Плохой аппетит
Плохой аппетит может быть так же связан с тем что есть глисты. У моей старшей дочери так было ((
- Екатерина88
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 21 май 2017, 05:29
Re: Плохой аппетит
У нас у старшей, ей 3,6 года плохой аппетит. И на глисты проверяли и анализы сдавали, все хорошо. Думаю это просто дети такие.
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