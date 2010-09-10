Плохой аппетит

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Indianna
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 18:41

Re: Плохой аппетит

Сообщение Indianna » 19 мар 2017, 18:51

Плохой аппетит может быть так же связан с тем что есть глисты. У моей старшей дочери так было ((
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Екатерина88
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 май 2017, 05:29

Re: Плохой аппетит

Сообщение Екатерина88 » 40 минут назад

У нас у старшей, ей 3,6 года плохой аппетит. И на глисты проверяли и анализы сдавали, все хорошо. Думаю это просто дети такие.
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