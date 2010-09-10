Плохой аппетит
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Re: Плохой аппетит
Нам описанный в последнем посте метод не помогает. Тоже постоянная война с этой едой...
Re: Плохой аппетит
У меня такое состояние бывает при несварении или отравлении... Вы подумайте, может у вас тоже что то такое ? В такие дни я обычно выбираю сорбекс , это средство помогает быстро и безвредно очистить желудок.
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