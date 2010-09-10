Плохой аппетит
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Re: Плохой аппетит
Нам описанный в последнем посте метод не помогает. Тоже постоянная война с этой едой...
Re: Плохой аппетит
У меня такое состояние бывает при несварении или отравлении... Вы подумайте, может у вас тоже что то такое ? В такие дни я обычно выбираю сорбекс , это средство помогает быстро и безвредно очистить желудок.
Re: Плохой аппетит
Кстати , у нашего ребенка тоже есть проблемы с аппетитом. И как -то раз пробовали ему давать пюре Агуша , которое он съел с большим удовольствием. А еще на посоветовали по пробовать пюре Фрутоняня И что вы посоветуете.
Re: Плохой аппетит
Всем приветик. Не стану распространятся о пользе грецких орехов.Я думаю , что это знают все. Но есть и еще одно свойство - улучшает аппетит у ребенка. Я своему сыну постоянно даю по одну грецкому ореху в день. Кстати купить грецкие орехи вдвое дешевле чем в магазине можно здесь: https://ilovenut.ru/onename/greckiy-oreh
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