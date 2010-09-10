Плохой аппетит

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Инга Май
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 14:14

Re: Плохой аппетит

Сообщение Инга Май » 25 сен 2017, 00:36

Нам описанный в последнем посте метод не помогает. Тоже постоянная война с этой едой...
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Плохой аппетит

Сообщение diaan » 21 ноя 2018, 03:34

У меня такое состояние бывает при несварении или отравлении... Вы подумайте, может у вас тоже что то такое ? В такие дни я обычно выбираю сорбекс , это средство помогает быстро и безвредно очистить желудок.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Плохой аппетит

Сообщение vorog58 » 10 фев 2019, 10:29

Кстати , у нашего ребенка тоже есть проблемы с аппетитом. И как -то раз пробовали ему давать пюре Агуша , которое он съел с большим удовольствием. А еще на посоветовали по пробовать пюре Фрутоняня И что вы посоветуете.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Плохой аппетит

Сообщение inna8585v » Сегодня, 18:38

Всем приветик. Не стану распространятся о пользе грецких орехов.Я думаю , что это знают все. Но есть и еще одно свойство - улучшает аппетит у ребенка. Я своему сыну постоянно даю по одну грецкому ореху в день. Кстати купить грецкие орехи вдвое дешевле чем в магазине можно здесь: https://ilovenut.ru/onename/greckiy-oreh
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