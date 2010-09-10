Плохой аппетит

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Инга Май
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 14:14

Re: Плохой аппетит

Сообщение Инга Май » 25 сен 2017, 00:36

Нам описанный в последнем посте метод не помогает. Тоже постоянная война с этой едой...
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Victorpar
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Сегодня, 14:21

Плохой аппетит

Сообщение Victorpar » 35 минут назад

Слышала мнение что при низком гемоглобине снижается аппетит. Получается замкнутый круг, чтобы повысить его надо кушать, а аппетита нет, ребенок от еды отказывается
У нас сейчас гемоглобин 108 и ситуация один-в-один как ваша. Тоже вес не успевает за ростом. Нам назначили препараты железа. Пить три месяца.
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