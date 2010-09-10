Сообщение Victorpar » 35 минут назад

Слышала мнение что при низком гемоглобине снижается аппетит. Получается замкнутый круг, чтобы повысить его надо кушать, а аппетита нет, ребенок от еды отказывается

У нас сейчас гемоглобин 108 и ситуация один-в-один как ваша. Тоже вес не успевает за ростом. Нам назначили препараты железа. Пить три месяца.