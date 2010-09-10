Плохой аппетит

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Инга Май
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 14:14

Re: Плохой аппетит

Сообщение Инга Май » 25 сен 2017, 00:36

Нам описанный в последнем посте метод не помогает. Тоже постоянная война с этой едой...
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Victorpar
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 14:21

Плохой аппетит

Сообщение Victorpar » 30 июл 2019, 23:18

Слышала мнение что при низком гемоглобине снижается аппетит. Получается замкнутый круг, чтобы повысить его надо кушать, а аппетита нет, ребенок от еды отказывается
У нас сейчас гемоглобин 108 и ситуация один-в-один как ваша. Тоже вес не успевает за ростом. Нам назначили препараты железа. Пить три месяца.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Плохой аппетит

Сообщение КсюшаЧ » 09 май 2021, 07:41

Алиса10 писал(а):Нормальным (здоровым) аппетитом, может похвастаться далеко не каждый. :( У моей сестры сын недоедает, плохой аппетит, вялость, как помочь?

Это конечно плохо, согласна !
Каждому родителю известно, что для крепкого здоровья и полноценного развития ребенку необходимо регулярное и правильное питание. Хороший аппетит – это прекрасно, но чаще всего родители сталкиваются с тем, что малыш отказывается есть полезную пищу.
И, вроде бы, вы сварили его любимую манную кашку или куриный суп, а он все равно капризничает и отворачивается от тарелки? Вы начинаете уговаривать, настаивать на приеме пищи, заманивать вкусным десертом, но это не помогает.
А стоит ли вообще так стараться и как правильно реагировать на отказ ребенка от еды?
Вот хорошая статья на эту тему, почитайте, будете знать что и как делать https://blizosti.net/chto-delat-esli-rebenok-ploho-est/.
А вот тут , можете узнать, почему ребенок отказывается от еды https://blizosti.net/11-prichin-otkaza-rebenka-ot-edy/. Изображение
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Плохой аппетит

Сообщение viktorcok » Сегодня, 21:32

А как научить ребенка есть разные продукты, может кто-то даст совет?
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