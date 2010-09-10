Сообщение sva » 03 окт 2016, 13:47

Зеленый сад писал(а): Продолжение фотоотчета: ход работ на 2 очереди строительства.

ух-ты. а я думал сейчас краны на рельсах всё так же ходят. а они вот как ставятся - на бетонный башмак.а что потом с этим бетонным основанием будет после стройки? просто засыпете?Вида на башни "кубик-рубика" (две свечки старое село 3), конечно потом такого не будет: рядом с ТЦ Васильевским вон забор Е*интсва. видимо будет дом башенного типа.