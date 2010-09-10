Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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NaZGuL
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 14:29

Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Сообщение NaZGuL » 30 сен 2016, 15:47

ну лишним то не будет?!
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moydom62
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 01:58
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя moydom62

Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Сообщение moydom62 » 30 сен 2016, 19:47

NaZGuL писал(а):ну лишним то не будет?!

Вот так вот все кто нарушает технологию и думают....
Строительство без головной боли.
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sva
Пользователь RZN.info
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 12:40

Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Сообщение sva » 03 окт 2016, 13:47

Зеленый сад писал(а):Продолжение фотоотчета: ход работ на 2 очереди строительства.

ух-ты. а я думал сейчас краны на рельсах всё так же ходят. а они вот как ставятся - на бетонный башмак.
а что потом с этим бетонным основанием будет после стройки? просто засыпете?
Вида на башни "кубик-рубика" (две свечки старое село 3), конечно потом такого не будет: рядом с ТЦ Васильевским вон забор Е*интсва. видимо будет дом башенного типа.
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anre350
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 09:43

Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Сообщение anre350 » 24 окт 2016, 09:46

А паковочное место подразумевается за отдельную плату? Отопление и плита газовые ?
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timi
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 май 2017, 20:57

Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Сообщение timi » Сегодня, 06:43

Когда будит заселение?
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timi
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 май 2017, 20:57

Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Сообщение timi » Сегодня, 06:49

И подскажите ,как такой комплекс якобы защищённый,планируется без огрождение територии быть? со свободным доступом детской площадки и посторонних?Даже эканом класса если есть возможность, огораживают территорию,как то о его супер безопасности наслышанной берут сомнения.Расстроила такая новость,может кто развеет сомнения всё-таки забор будит? :cry:
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timi
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 май 2017, 20:57

Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Сообщение timi » Сегодня, 07:03

Задача дома,ввод и заселение 3 разных даты сдача 4 кв2017....ну а остальные две даты какие имею ввиду года ввод и окончательное заселение?Имею ввиду .
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