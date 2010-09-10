Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
ну лишним то не будет?!
- moydom62
- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 01:58
- Откуда: Рязань
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Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
NaZGuL писал(а):ну лишним то не будет?!
Вот так вот все кто нарушает технологию и думают....
Строительство без головной боли.
Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
Зеленый сад писал(а):Продолжение фотоотчета: ход работ на 2 очереди строительства.
ух-ты. а я думал сейчас краны на рельсах всё так же ходят. а они вот как ставятся - на бетонный башмак.
а что потом с этим бетонным основанием будет после стройки? просто засыпете?
Вида на башни "кубик-рубика" (две свечки старое село 3), конечно потом такого не будет: рядом с ТЦ Васильевским вон забор Е*интсва. видимо будет дом башенного типа.
Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
А паковочное место подразумевается за отдельную плату? Отопление и плита газовые ?
Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
Когда будит заселение?
Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
И подскажите ,как такой комплекс якобы защищённый,планируется без огрождение територии быть? со свободным доступом детской площадки и посторонних?Даже эканом класса если есть возможность, огораживают территорию,как то о его супер безопасности наслышанной берут сомнения.Расстроила такая новость,может кто развеет сомнения всё-таки забор будит?
Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
Задача дома,ввод и заселение 3 разных даты сдача 4 кв2017....ну а остальные две даты какие имею ввиду года ввод и окончательное заселение?Имею ввиду .
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