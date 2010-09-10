Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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NaZGuL
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 14:29

Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Сообщение NaZGuL » 30 сен 2016, 15:47

ну лишним то не будет?!
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moydom62
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 01:58
Откуда: Рязань
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Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Сообщение moydom62 » 30 сен 2016, 19:47

NaZGuL писал(а):ну лишним то не будет?!

Вот так вот все кто нарушает технологию и думают....
Строительство без головной боли.
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sva
Пользователь RZN.info
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 12:40

Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Сообщение sva » 03 окт 2016, 13:47

Зеленый сад писал(а):Продолжение фотоотчета: ход работ на 2 очереди строительства.

ух-ты. а я думал сейчас краны на рельсах всё так же ходят. а они вот как ставятся - на бетонный башмак.
а что потом с этим бетонным основанием будет после стройки? просто засыпете?
Вида на башни "кубик-рубика" (две свечки старое село 3), конечно потом такого не будет: рядом с ТЦ Васильевским вон забор Е*интсва. видимо будет дом башенного типа.
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anre350
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 09:43

Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Сообщение anre350 » 24 окт 2016, 09:46

А паковочное место подразумевается за отдельную плату? Отопление и плита газовые ?
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timi
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 май 2017, 20:57

Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Сообщение timi » 21 сен 2017, 06:43

Когда будит заселение?
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timi
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 май 2017, 20:57

Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Сообщение timi » 21 сен 2017, 06:49

И подскажите ,как такой комплекс якобы защищённый,планируется без огрождение територии быть? со свободным доступом детской площадки и посторонних?Даже эканом класса если есть возможность, огораживают территорию,как то о его супер безопасности наслышанной берут сомнения.Расстроила такая новость,может кто развеет сомнения всё-таки забор будит? :cry:
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timi
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 май 2017, 20:57

Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Сообщение timi » 21 сен 2017, 07:03

Задача дома,ввод и заселение 3 разных даты сдача 4 кв2017....ну а остальные две даты какие имею ввиду года ввод и окончательное заселение?Имею ввиду .
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Зеленый сад
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
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Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Сообщение Зеленый сад » Сегодня, 15:33

Ход строительства «Grand Comfort»(1 очередь), январь 2018.

Строительно-монтажные работы – завершены.
Ведется монтаж оборудования системы «Антитеррор», пуско-наладка систем жизнеобеспечения и устранение замечаний, выявленных службой технического надзора.

Завершается опрессовка поквартирного газового оборудования. Пуск газа по квартирам планируется в срок с 20 по 31 января. В период до 24 января будут завершены испытания и осуществлен запуск лифтов.

Завершена опрессовка системы пожаротушения подземного паркинга, проведены испытания систем пожарной сигнализации и дымоудаления. В подземном паркинге смонтированы навигационные таблички, наносится разметка парковочных мест.
Вложения
GrandComfort_11.01.19 (6 из 13).jpg
GrandComfort_01.18 (9 из 16).jpg
GrandComfort_01.18 (8 из 16).jpg
GrandComfort_01.18 (1 из 16).jpg
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
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Зеленый сад
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
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Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Сообщение Зеленый сад » Сегодня, 15:39

Ход строительства «Grand Comfort»(2 очередь), январь 2018

Ведущиеся работы:
- бетонирование вертикальных конструкций 14 этажа 19-этажной секции;
- бетонирование перекрытия 12 этажа 24-этажной секции;
- кладка наружных стен и перегородок: на 8 этаже 19-этажной секции, на 7 этаже 24-этажной секции;
- монтаж стояков системы вентиляции и дымоудаления – на 7 этаже 19-этажной секции, на 6 этаже 24-этажной секции;
- утепление плитами базальтовой ваты стен помещений общего пользования (лестничных клеток и переходных площадок) – на 6 этаже обеих секций;
- гидроизоляция перекрытия второй секции подземного паркинга;
- армирование под бетонирование фундаментной плиты первой секции подземного паркинга.

Завершенные работы:
- монолитный каркас 19-этажной секции – до 13 этажа включительно;
- монолитный каркас 19-этажной секции – до 11 этажа включительно;
- кладка наружных стен и перегородок на 2-7 этажах 19-этажной секции, на 2-6 этажах 24-этажной секции;
- установка окон на 2 этаже 19-этажной секции;
- электромонтажные работы (электропроводка в квартирах) – на 2-4 этажах обеих секций;
- монтаж стояков системы вентиляции и дымоудаления – на 7 этаже 19-этажной секции, на 6 этаже 24-этажной секции;
- утепление плитами базальтовой ваты стен помещений общего пользования (лестничных клеток и переходных площадок) – на 4-5 этажах обеих секций;
- гидроизоляция и утепление цокольного этажа;
- монолитный каркас и разуклонка перекрытия первой секции подземного паркинга.
Вложения
GrandComfort_II_01.18 (6 из 13).jpg
GrandComfort_II_01.18 (5 из 13).jpg
GrandComfort_II_01.18 (2 из 13).jpg
GrandComfort_II_01.18 (1 из 13).jpg
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
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Зеленый сад
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
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Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Сообщение Зеленый сад » Сегодня, 15:45

Ход строительства «Grand Comfort»(2 очередь), январь 2018
GrandComfort_II_01.18 (11 из 13).jpg
GrandComfort_II_01.18 (9 из 13).jpg
GrandComfort_II_01.18 (8 из 13).jpg
GrandComfort_II_01.18 (7 из 13).jpg
8
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
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Зеленый сад
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
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Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»

Сообщение Зеленый сад » Сегодня, 15:52

Ход строительства «Grand Comfort»(3 очередь), январь 2018

Ведущиеся работы:
- бетонирование перекрытия цокольного этажа;
- разработка грунта (рытье котлована) под 19-этажную секцию и подземный паркинг;
- бетонная подготовка под бетонирование фундаментной плиты подземного паркинга.

Завершенные работы:
- вертикальные конструкции цокольного этажа 24-этажной секции;
- фундаментная плита 24-этажной секции.

GrandComfort_III_01.18 (3 из 3).jpg
GrandComfort_III_01.18 (2 из 3).jpg
GrandComfort_III_01.18 (1 из 3).jpg
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
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