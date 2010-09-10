Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
ну лишним то не будет?!
- moydom62
- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 01:58
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
NaZGuL писал(а):ну лишним то не будет?!
Вот так вот все кто нарушает технологию и думают....
Строительство без головной боли.
Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
Зеленый сад писал(а):Продолжение фотоотчета: ход работ на 2 очереди строительства.
ух-ты. а я думал сейчас краны на рельсах всё так же ходят. а они вот как ставятся - на бетонный башмак.
а что потом с этим бетонным основанием будет после стройки? просто засыпете?
Вида на башни "кубик-рубика" (две свечки старое село 3), конечно потом такого не будет: рядом с ТЦ Васильевским вон забор Е*интсва. видимо будет дом башенного типа.
Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
А паковочное место подразумевается за отдельную плату? Отопление и плита газовые ?
Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
Когда будит заселение?
Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
И подскажите ,как такой комплекс якобы защищённый,планируется без огрождение територии быть? со свободным доступом детской площадки и посторонних?Даже эканом класса если есть возможность, огораживают территорию,как то о его супер безопасности наслышанной берут сомнения.Расстроила такая новость,может кто развеет сомнения всё-таки забор будит?
Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
Задача дома,ввод и заселение 3 разных даты сдача 4 кв2017....ну а остальные две даты какие имею ввиду года ввод и окончательное заселение?Имею ввиду .
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
- Контактная информация:
Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
Ход строительства «Grand Comfort»(1 очередь), январь 2018.
Строительно-монтажные работы – завершены.
Ведется монтаж оборудования системы «Антитеррор», пуско-наладка систем жизнеобеспечения и устранение замечаний, выявленных службой технического надзора.
Завершается опрессовка поквартирного газового оборудования. Пуск газа по квартирам планируется в срок с 20 по 31 января. В период до 24 января будут завершены испытания и осуществлен запуск лифтов.
Завершена опрессовка системы пожаротушения подземного паркинга, проведены испытания систем пожарной сигнализации и дымоудаления. В подземном паркинге смонтированы навигационные таблички, наносится разметка парковочных мест.
Строительно-монтажные работы – завершены.
Ведется монтаж оборудования системы «Антитеррор», пуско-наладка систем жизнеобеспечения и устранение замечаний, выявленных службой технического надзора.
Завершается опрессовка поквартирного газового оборудования. Пуск газа по квартирам планируется в срок с 20 по 31 января. В период до 24 января будут завершены испытания и осуществлен запуск лифтов.
Завершена опрессовка системы пожаротушения подземного паркинга, проведены испытания систем пожарной сигнализации и дымоудаления. В подземном паркинге смонтированы навигационные таблички, наносится разметка парковочных мест.
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
- Контактная информация:
Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
Ход строительства «Grand Comfort»(2 очередь), январь 2018
Ведущиеся работы:
- бетонирование вертикальных конструкций 14 этажа 19-этажной секции;
- бетонирование перекрытия 12 этажа 24-этажной секции;
- кладка наружных стен и перегородок: на 8 этаже 19-этажной секции, на 7 этаже 24-этажной секции;
- монтаж стояков системы вентиляции и дымоудаления – на 7 этаже 19-этажной секции, на 6 этаже 24-этажной секции;
- утепление плитами базальтовой ваты стен помещений общего пользования (лестничных клеток и переходных площадок) – на 6 этаже обеих секций;
- гидроизоляция перекрытия второй секции подземного паркинга;
- армирование под бетонирование фундаментной плиты первой секции подземного паркинга.
Завершенные работы:
- монолитный каркас 19-этажной секции – до 13 этажа включительно;
- монолитный каркас 19-этажной секции – до 11 этажа включительно;
- кладка наружных стен и перегородок на 2-7 этажах 19-этажной секции, на 2-6 этажах 24-этажной секции;
- установка окон на 2 этаже 19-этажной секции;
- электромонтажные работы (электропроводка в квартирах) – на 2-4 этажах обеих секций;
- монтаж стояков системы вентиляции и дымоудаления – на 7 этаже 19-этажной секции, на 6 этаже 24-этажной секции;
- утепление плитами базальтовой ваты стен помещений общего пользования (лестничных клеток и переходных площадок) – на 4-5 этажах обеих секций;
- гидроизоляция и утепление цокольного этажа;
- монолитный каркас и разуклонка перекрытия первой секции подземного паркинга.
Ведущиеся работы:
- бетонирование вертикальных конструкций 14 этажа 19-этажной секции;
- бетонирование перекрытия 12 этажа 24-этажной секции;
- кладка наружных стен и перегородок: на 8 этаже 19-этажной секции, на 7 этаже 24-этажной секции;
- монтаж стояков системы вентиляции и дымоудаления – на 7 этаже 19-этажной секции, на 6 этаже 24-этажной секции;
- утепление плитами базальтовой ваты стен помещений общего пользования (лестничных клеток и переходных площадок) – на 6 этаже обеих секций;
- гидроизоляция перекрытия второй секции подземного паркинга;
- армирование под бетонирование фундаментной плиты первой секции подземного паркинга.
Завершенные работы:
- монолитный каркас 19-этажной секции – до 13 этажа включительно;
- монолитный каркас 19-этажной секции – до 11 этажа включительно;
- кладка наружных стен и перегородок на 2-7 этажах 19-этажной секции, на 2-6 этажах 24-этажной секции;
- установка окон на 2 этаже 19-этажной секции;
- электромонтажные работы (электропроводка в квартирах) – на 2-4 этажах обеих секций;
- монтаж стояков системы вентиляции и дымоудаления – на 7 этаже 19-этажной секции, на 6 этаже 24-этажной секции;
- утепление плитами базальтовой ваты стен помещений общего пользования (лестничных клеток и переходных площадок) – на 4-5 этажах обеих секций;
- гидроизоляция и утепление цокольного этажа;
- монолитный каркас и разуклонка перекрытия первой секции подземного паркинга.
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
- Контактная информация:
Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
Ход строительства «Grand Comfort»(2 очередь), январь 20188
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
- Контактная информация:
Re: Микрогород «Grand Comfort» от ГК «Зелёный сад»
Ход строительства «Grand Comfort»(3 очередь), январь 2018
Ведущиеся работы:
- бетонирование перекрытия цокольного этажа;
- разработка грунта (рытье котлована) под 19-этажную секцию и подземный паркинг;
- бетонная подготовка под бетонирование фундаментной плиты подземного паркинга.
Завершенные работы:
- вертикальные конструкции цокольного этажа 24-этажной секции;
- фундаментная плита 24-этажной секции.
Ведущиеся работы:
- бетонирование перекрытия цокольного этажа;
- разработка грунта (рытье котлована) под 19-этажную секцию и подземный паркинг;
- бетонная подготовка под бетонирование фундаментной плиты подземного паркинга.
Завершенные работы:
- вертикальные конструкции цокольного этажа 24-этажной секции;
- фундаментная плита 24-этажной секции.
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
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