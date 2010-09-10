Спил аварийных деревьев
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 окт 2015, 12:19
Спил аварийных деревьев
Наша компания myspil.ru предлагает Вам широкий спектр услуг по уходу и удалению деревьев:
*Спил и частичная обрезка деревьев;
*Кронирование;
*Кряжевка;
*Корчевка пней;
*Вывоз и погрузка древесных отходов.
7ми дневный график рабочей недели обеспечивает максимальную эффективность выполнения заказов наших Клиентов.
При осмотре объекта и заключении договора окончательно формируется цена и предоставляются Вам, индивидуальные условия для дальнейшего сотрудничества.
Бесплатный осмотр,
Наличный и безналичный расчет,
Проф. Оборудование,
Низкие цены.
Наша компания выполнила множество заказов по спилу и обрезке деревьев. Наши работники являются профессиональными арбористами, специализируются непосредственно на работе с деревьями. Сотрудниками нашей компании накоплен уникальный опыт по обрезке и спилу деревьев, как в стесненных городских условиях, так и в лесопарковой зоне. Чтобы спилить дерево наши работники прибегают к методам промышленного альпинизма. Спил дерева может быть осуществлен и другими способами: с использованием автовышек и кранов. Однако спил деревьев методами промышленного альпинизма обладает рядом преимуществ:
— возможность спила дерева в труднодоступных и стесненных условиях;
— оперативность и мобильность при проведении работ по спилу деревьев;
— возможность задеть близлежащие постройки при спиле дерева сведена до минимума.
Наша компания выполняет работы по спилу и обрезке аварийных деревьев как в Рязани, так и в Рязанской области и соседних регионах.
Вы можете связаться с нами по телефонам: +7(900)903-99-46 +7(4912)511-885
Погонин Олег Сергеевич
Вы можете отправить нам сообщение на почту zakaz@myspil.ru и мы обязательно свяжемся с Вами!
*Спил и частичная обрезка деревьев;
*Кронирование;
*Кряжевка;
*Корчевка пней;
*Вывоз и погрузка древесных отходов.
7ми дневный график рабочей недели обеспечивает максимальную эффективность выполнения заказов наших Клиентов.
При осмотре объекта и заключении договора окончательно формируется цена и предоставляются Вам, индивидуальные условия для дальнейшего сотрудничества.
Бесплатный осмотр,
Наличный и безналичный расчет,
Проф. Оборудование,
Низкие цены.
Наша компания выполнила множество заказов по спилу и обрезке деревьев. Наши работники являются профессиональными арбористами, специализируются непосредственно на работе с деревьями. Сотрудниками нашей компании накоплен уникальный опыт по обрезке и спилу деревьев, как в стесненных городских условиях, так и в лесопарковой зоне. Чтобы спилить дерево наши работники прибегают к методам промышленного альпинизма. Спил дерева может быть осуществлен и другими способами: с использованием автовышек и кранов. Однако спил деревьев методами промышленного альпинизма обладает рядом преимуществ:
— возможность спила дерева в труднодоступных и стесненных условиях;
— оперативность и мобильность при проведении работ по спилу деревьев;
— возможность задеть близлежащие постройки при спиле дерева сведена до минимума.
Наша компания выполняет работы по спилу и обрезке аварийных деревьев как в Рязани, так и в Рязанской области и соседних регионах.
Вы можете связаться с нами по телефонам: +7(900)903-99-46 +7(4912)511-885
Погонин Олег Сергеевич
Вы можете отправить нам сообщение на почту zakaz@myspil.ru и мы обязательно свяжемся с Вами!
Re: Спил аварийных деревьев
Глен, конкуренты пожаловали!
Ты - это ты, а я - это я.
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Спил аварийных деревьев
Здравствуйте! Форумчане, вынужден тему поднять, так как сейчас очень актуальна, а фирм, занимающихся этим вопросом, нет. У нас из-за навалившегося снега, все старые деревья стоят еле живые, одно уже упало, преградив дорогу и повредив машину. Коммунальщики молчат. Я посмотрел тут цены на спил деревьев, решил узнать, кто обращался в эту компанию?
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей