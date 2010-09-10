Сила молитвы
Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Сила молитвы
pri писал(а):бабайка писал(а):Падай ниц перед еще слегка мерцающими модераторами.
Да ладно! Наши модераторы такую глупость, как эта, вряд ли себе позволят. Полагаю - это "мерцнул" сам админ...
И ты абсолютно прав. Но я о другом. Хотелось бы, чтобы те, кто еще наделен(номинально) правами модераторства, что-нибудь изменили. Хотя бы ТС.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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