Сообщение бабайка » 21 ноя 2015, 01:01

pri писал(а):



бабайка писал(а): Падай ниц перед еще слегка мерцающими модераторами.



Да ладно! Наши модераторы такую глупость, как эта, вряд ли себе позволят. Полагаю - это "мерцнул" сам админ... Да ладно! Наши модераторы такую глупость, как эта, вряд ли себе позволят. Полагаю - это "мерцнул" сам админ...

И ты абсолютно прав. Но я о другом. Хотелось бы, чтобы те, кто еще наделен(номинально) правами модераторства, что-нибудь изменили. Хотя бы ТС.