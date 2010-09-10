Сила молитвы

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Сила молитвы

Сообщение бабайка » 21 ноя 2015, 01:01

pri писал(а):

бабайка писал(а):Падай ниц перед еще слегка мерцающими модераторами.


Да ладно! Наши модераторы такую глупость, как эта, вряд ли себе позволят. Полагаю - это "мерцнул" сам админ...

И ты абсолютно прав. Но я о другом. Хотелось бы, чтобы те, кто еще наделен(номинально) правами модераторства, что-нибудь изменили. Хотя бы ТС.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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DavidZed
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 10:07

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Сообщение DavidZed » 15 минут назад

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