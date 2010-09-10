Сила молитвы

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Сила молитвы

Сообщение бабайка » 21 ноя 2015, 01:01

pri писал(а):

бабайка писал(а):Падай ниц перед еще слегка мерцающими модераторами.


Да ладно! Наши модераторы такую глупость, как эта, вряд ли себе позволят. Полагаю - это "мерцнул" сам админ...

И ты абсолютно прав. Но я о другом. Хотелось бы, чтобы те, кто еще наделен(номинально) правами модераторства, что-нибудь изменили. Хотя бы ТС.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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eveseld
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 11:27

Сила молитвы

Сообщение eveseld » Сегодня, 03:53

Верите ли вы в Бога? Если да - то почему? Если нет - то почему? Помогали ли Вам когда-либо молитвы? Кому молитесь? Как часто?
Посещаете ли церковь?

Хотелось бы подискутировать на эту тему.
Спасибо.

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