Появилась квартира, как поступить?

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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kollegula
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 11:40

Появилась квартира, как поступить?

Сообщение kollegula » 29 окт 2015, 12:54

От бабушки осталась квартира в Солотче. Риэлтор сразу спросила, что будете делать с деньгами, продав ее.
А тут центробанк предупреждает, что рубли еще обвалятся к Новому году.
Что подскажет уважаемое сообщество?
- Попридержать квартиру до весны?
- Продать и купить квартиру в городе?
- Продать и положить деньги в Сбербанк?
- Ваши варианты?
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Пух
Гость RZN.info
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 23:50

Re: Появилась квартира, как поступить?

Сообщение Пух » 29 окт 2015, 13:47

kollegula писал(а):От бабушки осталась квартира в Солотче. Риэлтор сразу спросила, что будете делать с деньгами, продав ее.
А тут центробанк предупреждает, что рубли еще обвалятся к Новому году.
Что подскажет уважаемое сообщество?
- Попридержать квартиру до весны?
- Продать и купить квартиру в городе?
- Продать и положить деньги в Сбербанк?
- Ваши варианты?

Подарить муниципалитету! :D
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4771
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Появилась квартира, как поступить?

Сообщение Customer » 29 окт 2015, 14:37

Пух писал(а):
kollegula писал(а):- Ваши варианты?

Подарить муниципалитету! :D


Пух, здесь не КВН. Разумеется, можно блеснуть остроумием, не забывая при этом ответить по существу, но все же - если сказать нечего, то лучше промолчать.
Ты - это ты, а я - это я.
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1808
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Появилась квартира, как поступить?

Сообщение Antipov » 29 окт 2015, 15:57

kollegula писал(а):От бабушки осталась квартира в Солотче. Риэлтор сразу спросила, что будете делать с деньгами, продав ее.
А тут центробанк предупреждает, что рубли еще обвалятся к Новому году.
Что подскажет уважаемое сообщество?


А сообщество само не знает, что будет дальше происходить. Потому как от нашей власти ждать можно чего угодно. Любой вариант может сыграть как в плюс, так и в минус.
kollegula писал(а):- Попридержать квартиру до весны?


С одной стороны - недвижимость у нас считается надежным способом сохранить материальные блага. Но тут стоит помнить, что в последние год-два недвижимость в цене не растет при том, что покупательская способность рубля снижается. А при дальнейшем падении благосостояния населения, она может начать и падать в цене. Так что оставшись "в недвижимости" вы можете просто потерять часть стоимости квартиры.

kollegula писал(а):- Продать и купить квартиру в городе?


Можно. Хороший вариант, если вам нужна квартира в городе. В противном случае - недостатки такого решения все те же, что и в предыдущем пункте.

kollegula писал(а):- Продать и положить деньги в Сбербанк?


Тема хорошая, но рубль обесценивается. Можно потерять на инфляции.

Чтобы что-то вам посоветовать, надо понимать, каковы ваши жизненные обстоятельства. Если вам надо улучшать жилищные условия - то, наверно, стоит продать квартиру и купить себе новую в Рязани. Если пока ничего не нужно - то можно пока не рыпаться и оставить все как есть.
Если нужны сбережения, то, наверно, стоит продать квартиру и конвертировать большую часть денег (процентов 70-80) в валюту (пополам - евро/доллары). Впрочем, в этом тоже есть риски. Завтра ударит нашим правителям в голову моча и они запретят хождение с свободную конвертацию валюты. И тогда вы с этими сбережениями останетесь у разбитого корыта.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24105
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Появилась квартира, как поступить?

Сообщение ФрекенСнорк » 29 окт 2015, 16:29

а сдавать квартиру не получается?
я бы сдавала.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Появилась квартира, как поступить?

Сообщение Колхозник » 29 окт 2015, 16:37

Продать квартиру, деньги перевести в доллары США, евро, шекели т.д. Свалить из Рашки. Если в Европу - то можно прикинуться беженцем. Там на деньги, полученные от продажи квартиры, жить и не париться в цивилизованном обществе.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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kollegula
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 11:40

Re: Появилась квартира, как поступить?

Сообщение kollegula » 29 окт 2015, 17:56

Спасибо, уважаемые!
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1972
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Появилась квартира, как поступить?

Сообщение Raider » 29 окт 2015, 20:30

ФрекенСнорк писал(а):а сдавать квартиру не получается?
я бы сдавала.

я бы тоже.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11192
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Появилась квартира, как поступить?

Сообщение UNCLE1911 » 07 янв 2016, 09:53

Отдайте квартиру партии Едро. У них скоро будет много проблем. Так поступают все настоящие патриоты.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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halkhalk
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 14:45

Re: Появилась квартира, как поступить?

Сообщение halkhalk » 18 мар 2016, 16:12

Тоже соглашусь, валюта - дело ненадежное, и хранить в банке - это прошлое. В связи с экономическим положением могут возникнуть непредвиденные трудности. Однозначно, только в элитную недвижимость!
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
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halkhalk
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 14:45

Re: Появилась квартира, как поступить?

Сообщение halkhalk » 19 мар 2016, 16:06

Живу в аналогичной квартире сейчас. Единственное, что таких панорамных окон у меня нет, как тут, и вид их окон не на море, а на парковую зону. Но, тоже ничего… Консьержа надо завести еще для полного счастья..
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Появилась квартира, как поступить?

Сообщение Зверь » 29 мар 2016, 08:10

Я бы тоже не продавал квартиру, недвижимость всегда была выгодным вложением денег. Виктория_Б, а в каком районе хотите брать новостройку.
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olya_vesnahr
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 04 авг 2017, 13:48

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