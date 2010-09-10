Появилась квартира, как поступить?
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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Появилась квартира, как поступить?
От бабушки осталась квартира в Солотче. Риэлтор сразу спросила, что будете делать с деньгами, продав ее.
А тут центробанк предупреждает, что рубли еще обвалятся к Новому году.
Что подскажет уважаемое сообщество?
- Попридержать квартиру до весны?
- Продать и купить квартиру в городе?
- Продать и положить деньги в Сбербанк?
- Ваши варианты?
А тут центробанк предупреждает, что рубли еще обвалятся к Новому году.
Что подскажет уважаемое сообщество?
- Попридержать квартиру до весны?
- Продать и купить квартиру в городе?
- Продать и положить деньги в Сбербанк?
- Ваши варианты?
Re: Появилась квартира, как поступить?
kollegula писал(а):От бабушки осталась квартира в Солотче. Риэлтор сразу спросила, что будете делать с деньгами, продав ее.
А тут центробанк предупреждает, что рубли еще обвалятся к Новому году.
Что подскажет уважаемое сообщество?
- Попридержать квартиру до весны?
- Продать и купить квартиру в городе?
- Продать и положить деньги в Сбербанк?
- Ваши варианты?
Подарить муниципалитету!
Re: Появилась квартира, как поступить?
Пух писал(а):kollegula писал(а):- Ваши варианты?
Подарить муниципалитету!
Пух, здесь не КВН. Разумеется, можно блеснуть остроумием, не забывая при этом ответить по существу, но все же - если сказать нечего, то лучше промолчать.
Ты - это ты, а я - это я.
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1808
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Появилась квартира, как поступить?
kollegula писал(а):От бабушки осталась квартира в Солотче. Риэлтор сразу спросила, что будете делать с деньгами, продав ее.
А тут центробанк предупреждает, что рубли еще обвалятся к Новому году.
Что подскажет уважаемое сообщество?
А сообщество само не знает, что будет дальше происходить. Потому как от нашей власти ждать можно чего угодно. Любой вариант может сыграть как в плюс, так и в минус.
kollegula писал(а):- Попридержать квартиру до весны?
С одной стороны - недвижимость у нас считается надежным способом сохранить материальные блага. Но тут стоит помнить, что в последние год-два недвижимость в цене не растет при том, что покупательская способность рубля снижается. А при дальнейшем падении благосостояния населения, она может начать и падать в цене. Так что оставшись "в недвижимости" вы можете просто потерять часть стоимости квартиры.
kollegula писал(а):- Продать и купить квартиру в городе?
Можно. Хороший вариант, если вам нужна квартира в городе. В противном случае - недостатки такого решения все те же, что и в предыдущем пункте.
kollegula писал(а):- Продать и положить деньги в Сбербанк?
Тема хорошая, но рубль обесценивается. Можно потерять на инфляции.
Чтобы что-то вам посоветовать, надо понимать, каковы ваши жизненные обстоятельства. Если вам надо улучшать жилищные условия - то, наверно, стоит продать квартиру и купить себе новую в Рязани. Если пока ничего не нужно - то можно пока не рыпаться и оставить все как есть.
Если нужны сбережения, то, наверно, стоит продать квартиру и конвертировать большую часть денег (процентов 70-80) в валюту (пополам - евро/доллары). Впрочем, в этом тоже есть риски. Завтра ударит нашим правителям в голову моча и они запретят хождение с свободную конвертацию валюты. И тогда вы с этими сбережениями останетесь у разбитого корыта.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24105
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Появилась квартира, как поступить?
а сдавать квартиру не получается?
я бы сдавала.
я бы сдавала.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Появилась квартира, как поступить?
Продать квартиру, деньги перевести в доллары США, евро, шекели т.д. Свалить из Рашки. Если в Европу - то можно прикинуться беженцем. Там на деньги, полученные от продажи квартиры, жить и не париться в цивилизованном обществе.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Появилась квартира, как поступить?
Спасибо, уважаемые!
Re: Появилась квартира, как поступить?
ФрекенСнорк писал(а):а сдавать квартиру не получается?
я бы сдавала.
я бы тоже.
Re: Появилась квартира, как поступить?
Отдайте квартиру партии Едро. У них скоро будет много проблем. Так поступают все настоящие патриоты.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Появилась квартира, как поступить?
Тоже соглашусь, валюта - дело ненадежное, и хранить в банке - это прошлое. В связи с экономическим положением могут возникнуть непредвиденные трудности. Однозначно, только в элитную недвижимость!
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: Появилась квартира, как поступить?
Живу в аналогичной квартире сейчас. Единственное, что таких панорамных окон у меня нет, как тут, и вид их окон не на море, а на парковую зону. Но, тоже ничего… Консьержа надо завести еще для полного счастья..
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: Появилась квартира, как поступить?
Я бы тоже не продавал квартиру, недвижимость всегда была выгодным вложением денег. Виктория_Б, а в каком районе хотите брать новостройку.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 04 авг 2017, 13:48
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