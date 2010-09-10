Сообщение Antipov » 29 окт 2015, 15:57

kollegula писал(а): От бабушки осталась квартира в Солотче. Риэлтор сразу спросила, что будете делать с деньгами, продав ее.

А тут центробанк предупреждает, что рубли еще обвалятся к Новому году.

Что подскажет уважаемое сообщество?



kollegula писал(а): - Попридержать квартиру до весны?

kollegula писал(а): - Продать и купить квартиру в городе?

kollegula писал(а): - Продать и положить деньги в Сбербанк?

А сообщество само не знает, что будет дальше происходить. Потому как от нашей власти ждать можно чего угодно. Любой вариант может сыграть как в плюс, так и в минус.С одной стороны - недвижимость у нас считается надежным способом сохранить материальные блага. Но тут стоит помнить, что в последние год-два недвижимость в цене не растет при том, что покупательская способность рубля снижается. А при дальнейшем падении благосостояния населения, она может начать и падать в цене. Так что оставшись "в недвижимости" вы можете просто потерять часть стоимости квартиры.Можно. Хороший вариант, если вам нужна квартира в городе. В противном случае - недостатки такого решения все те же, что и в предыдущем пункте.Тема хорошая, но рубль обесценивается. Можно потерять на инфляции.Чтобы что-то вам посоветовать, надо понимать, каковы ваши жизненные обстоятельства. Если вам надо улучшать жилищные условия - то, наверно, стоит продать квартиру и купить себе новую в Рязани. Если пока ничего не нужно - то можно пока не рыпаться и оставить все как есть.Если нужны сбережения, то, наверно, стоит продать квартиру и конвертировать большую часть денег (процентов 70-80) в валюту (пополам - евро/доллары). Впрочем, в этом тоже есть риски. Завтра ударит нашим правителям в голову моча и они запретят хождение с свободную конвертацию валюты. И тогда вы с этими сбережениями останетесь у разбитого корыта.