Где удалить "сложный" зуб мудрости.

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Tramontana
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 02:27

Где удалить "сложный" зуб мудрости.

Сообщение Tramontana » 31 окт 2015, 21:24

Людиии!Кто даст координаты хорошего стоматолога-хирурга?Нужно удалить слишком "мудрый" зуб (лежит горизонтально,никого не трогает)...Посоветовали Кузнецова,но к нему запись на этот год окончена, а до следующего наше совместное с зубом проживание не возможно :D (сквозь слезы). Бесконечно буду благодарна!
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Костен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 26 май 2007, 01:01

Re: Где удалить "сложный" зуб мудрости.

Сообщение Костен » 03 ноя 2015, 12:28

Отписал вам в личку.
Каждому своё
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Где удалить "сложный" зуб мудрости.

Сообщение viktorcok » 07 ноя 2015, 00:29

Так а он у вас болит? Просто в зависимости от того какое состояние зубы, не все будут за него браться. Кузнецов самый хороший вариант, конечно.
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Tramontana
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 02:27

Re: Где удалить "сложный" зуб мудрости.

Сообщение Tramontana » 10 ноя 2015, 01:50

viktorcok писал(а):Так а он у вас болит? Просто в зависимости от того какое состояние зубы, не все будут за него браться. Кузнецов самый хороший вариант, конечно.

Нет,не болит. Может тогда и правда подождать Кузнецова?На конец декабря все-таки нашли время для консультации,может альтернативу этому доктору подскажете? Была на консультации в нескольких клиниках,никто желанием не горит ускорить мое расставание с зубом. "ну он же не болит,может не будем его трогать?"-везде примерно одинаковая реакция.
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Троллебус
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 июл 2017, 00:12

Re: Где удалить "сложный" зуб мудрости.

Сообщение Троллебус » 15 июл 2017, 18:33

Самые лучшие стоматологи во 2 поликлинике! Мне там и зубы удаляют и пломбы ставят. Все намного дешевле и много бесплатного!
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OlegSt
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 18:31

Re: Где удалить "сложный" зуб мудрости.

Сообщение OlegSt » Вчера, 22:39

Только вчера мне удаляли зуб мудрости в стоматологической клинике "Зубные Феи" (сайт http://dental-fei.ru) на Маяковского, 57, напротив центрального рынка. Обратился туда по совету знакомой. Все прошло намного лучше, чем ожидал от этой операции и по цене доступно. Врач Увыхмина Наталья Алексеевна действительно профессионал своего дела и сделала все аккуратно и безболезненно. В общем рекомендую.
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