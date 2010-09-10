Где удалить "сложный" зуб мудрости.
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 02:27
Где удалить "сложный" зуб мудрости.
Людиии!Кто даст координаты хорошего стоматолога-хирурга?Нужно удалить слишком "мудрый" зуб (лежит горизонтально,никого не трогает)...Посоветовали Кузнецова,но к нему запись на этот год окончена, а до следующего наше совместное с зубом проживание не возможно (сквозь слезы). Бесконечно буду благодарна!
Re: Где удалить "сложный" зуб мудрости.
Отписал вам в личку.
Каждому своё
Re: Где удалить "сложный" зуб мудрости.
Так а он у вас болит? Просто в зависимости от того какое состояние зубы, не все будут за него браться. Кузнецов самый хороший вариант, конечно.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 окт 2015, 02:27
Re: Где удалить "сложный" зуб мудрости.
viktorcok писал(а):Так а он у вас болит? Просто в зависимости от того какое состояние зубы, не все будут за него браться. Кузнецов самый хороший вариант, конечно.
Нет,не болит. Может тогда и правда подождать Кузнецова?На конец декабря все-таки нашли время для консультации,может альтернативу этому доктору подскажете? Была на консультации в нескольких клиниках,никто желанием не горит ускорить мое расставание с зубом. "ну он же не болит,может не будем его трогать?"-везде примерно одинаковая реакция.
Re: Где удалить "сложный" зуб мудрости.
Самые лучшие стоматологи во 2 поликлинике! Мне там и зубы удаляют и пломбы ставят. Все намного дешевле и много бесплатного!
Re: Где удалить "сложный" зуб мудрости.
Только вчера мне удаляли зуб мудрости в стоматологической клинике "Зубные Феи" (сайт http://dental-fei.ru) на Маяковского, 57, напротив центрального рынка. Обратился туда по совету знакомой. Все прошло намного лучше, чем ожидал от этой операции и по цене доступно. Врач Увыхмина Наталья Алексеевна действительно профессионал своего дела и сделала все аккуратно и безболезненно. В общем рекомендую.
Re: Где удалить "сложный" зуб мудрости.
Это наверное самое проблемное. Знаю, что далеко не все берутся за данную сложность, поэтому нужно искать очень хорошего стоматолога-хирурга. Есть отличная стоматология в Москве недорого http://www.mosmedic.su, попробуйте обратиться. У меня был тоже не самый лучший случай, но сделали все прекрасно. Больше ничего не беспокоит, что меня очень радует.
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