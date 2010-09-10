Сообщение Tramontana » 10 ноя 2015, 01:50

viktorcok писал(а): Так а он у вас болит? Просто в зависимости от того какое состояние зубы, не все будут за него браться. Кузнецов самый хороший вариант, конечно.

Нет,не болит. Может тогда и правда подождать Кузнецова?На конец декабря все-таки нашли время для консультации,может альтернативу этому доктору подскажете? Была на консультации в нескольких клиниках,никто желанием не горит ускорить мое расставание с зубом. "ну он же не болит,может не будем его трогать?"-везде примерно одинаковая реакция.