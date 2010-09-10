ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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9 сообщений • Страница 1 из 1
ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Граждане, давайте делиться информацией о новом ЖК, о застройщике, о месте и пр.
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Дохлый номер...
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
nn8152 писал(а):Дохлый номер...
В смысле?
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Место хорошее, мне нравится. Рядом парк, есть детский сад.
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Добрый день! Отзовитесь, кто уже покупал строящееся жилье от компании ИНЖСТРОЙ. Какие отзывы? Совсем про них ничего нет
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
UlaKis..... ИНЖСТРОЙ на Вокзальной - немного ниже тема была, почитайте. Небольшой отзыв есть.
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Народ, хочу оживить тему - кто что знает про этот дом? Кто не побоялся и взял?))
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Никто вообще не брал???))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56
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9 сообщений • Страница 1 из 1
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