ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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UlaKis
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 08:56

ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение UlaKis » 02 ноя 2015, 12:37

Граждане, давайте делиться информацией о новом ЖК, о застройщике, о месте и пр.
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nn8152
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 21 сен 2010, 13:07

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение nn8152 » 02 ноя 2015, 23:29

Дохлый номер...
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UlaKis
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 08:56

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение UlaKis » 03 ноя 2015, 16:19

nn8152 писал(а):Дохлый номер...


В смысле? :shock:
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gl-murr
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 07 май 2011, 12:26

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение gl-murr » 07 ноя 2015, 17:11

Место хорошее, мне нравится. Рядом парк, есть детский сад.
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UlaKis
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 08:56

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение UlaKis » 09 ноя 2015, 10:05

Добрый день! Отзовитесь, кто уже покупал строящееся жилье от компании ИНЖСТРОЙ. Какие отзывы? Совсем про них ничего нет :(
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Кутузов
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 18:24

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение Кутузов » 09 ноя 2015, 14:13

UlaKis..... ИНЖСТРОЙ на Вокзальной - немного ниже тема была, почитайте. Небольшой отзыв есть.
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Iron12
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 17:54

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение Iron12 » 14 дек 2016, 17:48

Народ, хочу оживить тему - кто что знает про этот дом? Кто не побоялся и взял?))
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Iron12
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 17:54

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение Iron12 » 25 фев 2017, 18:29

Никто вообще не брал???))
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александр С
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:59

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение александр С » Вчера, 23:22

по ТВ прошла передача о том что пару месяцев строителям не платят зарплату.К чему звоночек?
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Iron12
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 17:54

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение Iron12 » 2 минуты назад

александр С писал(а):по ТВ прошла передача о том что пару месяцев строителям не платят зарплату.К чему звоночек?


Александр, мне кажется Вы ошиблись, новости такой не нашел. Возможно перепутали с домом на 4й линии.
Просто интересует в целом судьба объекта, ибо этот дом может перекрыть текущий вид из окна.
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