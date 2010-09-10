Сообщение Iron12 » 2 минуты назад

александр С писал(а): по ТВ прошла передача о том что пару месяцев строителям не платят зарплату.К чему звоночек?

Александр, мне кажется Вы ошиблись, новости такой не нашел. Возможно перепутали с домом на 4й линии.Просто интересует в целом судьба объекта, ибо этот дом может перекрыть текущий вид из окна.