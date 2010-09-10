Сообщение MarinaV » 23 минуты назад

Тоже интересовались этим домом.. На фото выглядит очень презентабельно.. За последнюю неделю на авито появилось множество объявление о продаже квартир в этом доме. Видимо , взялись за активные продажи. В офисе заверили, что к концу года точно построят, а сдадут не позднее лета 2018. Но в офисах всегда много обещают ) Еще сказали, что планируется вторая очередь по Баженова.. Лично меня не устроило то, что все однушки выходят окнами на дорогу, а она там сейчас достаточно оживленная.. А так, мне кажется, неплохой вариант..