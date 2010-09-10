ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Граждане, давайте делиться информацией о новом ЖК, о застройщике, о месте и пр.
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Дохлый номер...
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
nn8152 писал(а):Дохлый номер...
В смысле?
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Место хорошее, мне нравится. Рядом парк, есть детский сад.
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Добрый день! Отзовитесь, кто уже покупал строящееся жилье от компании ИНЖСТРОЙ. Какие отзывы? Совсем про них ничего нет
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
UlaKis..... ИНЖСТРОЙ на Вокзальной - немного ниже тема была, почитайте. Небольшой отзыв есть.
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Народ, хочу оживить тему - кто что знает про этот дом? Кто не побоялся и взял?))
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Никто вообще не брал???))
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
александр С писал(а):по ТВ прошла передача о том что пару месяцев строителям не платят зарплату.К чему звоночек?
Александр, мне кажется Вы ошиблись, новости такой не нашел. Возможно перепутали с домом на 4й линии.
Просто интересует в целом судьба объекта, ибо этот дом может перекрыть текущий вид из окна.
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Тоже интересовались этим домом.. На фото выглядит очень презентабельно.. За последнюю неделю на авито появилось множество объявление о продаже квартир в этом доме. Видимо , взялись за активные продажи. В офисе заверили, что к концу года точно построят, а сдадут не позднее лета 2018. Но в офисах всегда много обещают ) Еще сказали, что планируется вторая очередь по Баженова.. Лично меня не устроило то, что все однушки выходят окнами на дорогу, а она там сейчас достаточно оживленная.. А так, мне кажется, неплохой вариант..
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 18:07
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
александр С писал(а):по ТВ прошла передача о том что пару месяцев строителям не платят зарплату.К чему звоночек?
Было, было...
http://gorod62.tv/novosti/krizis-v-stroitelnoj-sfere.html
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Fas Binder писал(а):александр С писал(а):по ТВ прошла передача о том что пару месяцев строителям не платят зарплату.К чему звоночек?
Было, было...
http://gorod62.tv/novosti/krizis-v-stroitelnoj-sfere.html
Весело
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Строят вроде
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Половину квартир уже застеклили!
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
gl-murr писал(а):Половину квартир уже застеклили!
Ага, слежу из окна))) Смотрю и под вторую очередь расчистили место.
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Перенесли срок сдачи на 1 июля!!! Как всегда, верить никому нельзя!!!
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
gl-murr писал(а):Перенесли срок сдачи на 1 июля!!! Как всегда, верить никому нельзя!!!
Странно, крышу сделали и застеклили весь дом.
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Что-то строительство подзатянулось...
До 1 июля наверняка не успеют сдать.
До 1 июля наверняка не успеют сдать.
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Теперь срок сдачи 2019 год!!! Опять допсоглашения!!! Сплошное надувательство. Срок сдачи переносят уже который раз.
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Что делать то? Спеть, сплясать, Путину написать? Почему дольщики такие бесправные? Вот даже управляющие компании должны отчитываться за каждый гвоздь, а застройщики не хотят внятно объясняться с нами за наши немаленькие деньги. Можно бесконечно продлевать сроки сдачи, причем с разрешения администрации города.
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