gl-murr писал(а): Что делать то? Спеть, сплясать, Путину написать? Почему дольщики такие бесправные? Вот даже управляющие компании должны отчитываться за каждый гвоздь, а застройщики не хотят внятно объясняться с нами за наши немаленькие деньги. Можно бесконечно продлевать сроки сдачи, причем с разрешения администрации города.