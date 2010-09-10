ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
gl-murr писал(а):Что делать то? Спеть, сплясать, Путину написать? Почему дольщики такие бесправные? Вот даже управляющие компании должны отчитываться за каждый гвоздь, а застройщики не хотят внятно объясняться с нами за наши немаленькие деньги. Можно бесконечно продлевать сроки сдачи, причем с разрешения администрации города.
Не надо так переживать, скоро долевое вообще отменят!))
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Нас эта отмена не коснется.
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Вице-губернатор Игорь Греков: «Губернатором Рязанской области Николаем Любимовым ведется постоянная работа по вопросам защиты прав дольщиков»
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/225967/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/225967/
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