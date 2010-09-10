ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Iron12
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 17:54

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение Iron12 » Вчера, 09:47

gl-murr писал(а):Что делать то? Спеть, сплясать, Путину написать? Почему дольщики такие бесправные? Вот даже управляющие компании должны отчитываться за каждый гвоздь, а застройщики не хотят внятно объясняться с нами за наши немаленькие деньги. Можно бесконечно продлевать сроки сдачи, причем с разрешения администрации города.


Не надо так переживать, скоро долевое вообще отменят!))
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gl-murr
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 07 май 2011, 12:26

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение gl-murr » Вчера, 13:41

Нас эта отмена не коснется.
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gl-murr
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 07 май 2011, 12:26

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение gl-murr » Сегодня, 17:12

Вице-губернатор Игорь Греков: «Губернатором Рязанской области Николаем Любимовым ведется постоянная работа по вопросам защиты прав дольщиков»
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/225967/
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