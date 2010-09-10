Сообщение gl-murr » 11 июл 2018, 11:28

"ТАСС, 10 июля. Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков обратился к руководству регионального УМВД и облпрокуратуры с просьбой вмешаться в ситуацию со строительством многоквартирного дома в Рязани, который должны были сдать в октябре 2017 года....Игорь Греков обратился к руководству прокуратуры Рязанской области и регионального УМВД с просьбой оказать помощь в решении вопроса, касающегося одного из домов, по которому на сегодняшний день не определен механизм завершения строительства. Так, застройщиком объекта является ООО "Альфа-Рязань".Наш дом тоже должен сдаваться в 2017 году. Следовательно, Инжстрой ничем не отличается от ООО "Альфа-Рязань. Ждем реакции властей или Инжстроя "... с учётом сложившейся ситуации и во исполнение поручения президента России по защите прав обманутых дольщиков".