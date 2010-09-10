ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
gl-murr писал(а):Что делать то? Спеть, сплясать, Путину написать? Почему дольщики такие бесправные? Вот даже управляющие компании должны отчитываться за каждый гвоздь, а застройщики не хотят внятно объясняться с нами за наши немаленькие деньги. Можно бесконечно продлевать сроки сдачи, причем с разрешения администрации города.
Не надо так переживать, скоро долевое вообще отменят!))
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Нас эта отмена не коснется.
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Вице-губернатор Игорь Греков: «Губернатором Рязанской области Николаем Любимовым ведется постоянная работа по вопросам защиты прав дольщиков»
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/225967/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/225967/
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
http://tass.ru/obschestvo/5363047
"ТАСС, 10 июля. Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков обратился к руководству регионального УМВД и облпрокуратуры с просьбой вмешаться в ситуацию со строительством многоквартирного дома в Рязани, который должны были сдать в октябре 2017 года.
...Игорь Греков обратился к руководству прокуратуры Рязанской области и регионального УМВД с просьбой оказать помощь в решении вопроса, касающегося одного из домов, по которому на сегодняшний день не определен механизм завершения строительства. Так, застройщиком объекта является ООО "Альфа-Рязань".
Наш дом тоже должен сдаваться в 2017 году. Следовательно, Инжстрой ничем не отличается от ООО "Альфа-Рязань. Ждем реакции властей или Инжстроя "... с учётом сложившейся ситуации и во исполнение поручения президента России по защите прав обманутых дольщиков".
"ТАСС, 10 июля. Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков обратился к руководству регионального УМВД и облпрокуратуры с просьбой вмешаться в ситуацию со строительством многоквартирного дома в Рязани, который должны были сдать в октябре 2017 года.
...Игорь Греков обратился к руководству прокуратуры Рязанской области и регионального УМВД с просьбой оказать помощь в решении вопроса, касающегося одного из домов, по которому на сегодняшний день не определен механизм завершения строительства. Так, застройщиком объекта является ООО "Альфа-Рязань".
Наш дом тоже должен сдаваться в 2017 году. Следовательно, Инжстрой ничем не отличается от ООО "Альфа-Рязань. Ждем реакции властей или Инжстроя "... с учётом сложившейся ситуации и во исполнение поручения президента России по защите прав обманутых дольщиков".
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
В прошлом году в Рязани открылась юридическая консультация для дольщиков, у которых задерживается сдача жилья
https://7info.ru/ryazan/ryazan-society/v_rjazani_otkrylas_juridicheskaja_konsultacija_dlja_dolschikov_u_kotoryh_zaderzhivaetsja_sdacha_zhilja/
Интересно, работает ли сейчас эта консультация? Может ли реально помочь? Как быть с дополнительными соглашениями?
https://7info.ru/ryazan/ryazan-society/v_rjazani_otkrylas_juridicheskaja_konsultacija_dlja_dolschikov_u_kotoryh_zaderzhivaetsja_sdacha_zhilja/
Интересно, работает ли сейчас эта консультация? Может ли реально помочь? Как быть с дополнительными соглашениями?
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
gl-murr писал(а):В прошлом году в Рязани открылась юридическая консультация для дольщиков, у которых задерживается сдача жилья
https://7info.ru/ryazan/ryazan-society/v_rjazani_otkrylas_juridicheskaja_konsultacija_dlja_dolschikov_u_kotoryh_zaderzhivaetsja_sdacha_zhilja/
Интересно, работает ли сейчас эта консультация? Может ли реально помочь? Как быть с дополнительными соглашениями?
Вопрос "поможет или нет консультация", поставлен не правильно. Правильный вопрос - что делать в данной ситуации, ведь главная проблема сейчас - это уже не сроки сдачи, а вероятность самого факта сдачи объекта. А варианта два - смириться и ждать или пытаться вернуть свои деньги (которых у застройщика все-равно уже нет). Вероятность есть, что потихоньку достроят, тем более стадия работ финишная и работы не остановлены.
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Визуально никакого движения нет. Если что-то и делается, то крайне медленно.
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