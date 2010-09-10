ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
gl-murr писал(а):Что делать то? Спеть, сплясать, Путину написать? Почему дольщики такие бесправные? Вот даже управляющие компании должны отчитываться за каждый гвоздь, а застройщики не хотят внятно объясняться с нами за наши немаленькие деньги. Можно бесконечно продлевать сроки сдачи, причем с разрешения администрации города.
Не надо так переживать, скоро долевое вообще отменят!))
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Нас эта отмена не коснется.
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Вице-губернатор Игорь Греков: «Губернатором Рязанской области Николаем Любимовым ведется постоянная работа по вопросам защиты прав дольщиков»
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/225967/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/225967/
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
http://tass.ru/obschestvo/5363047
"ТАСС, 10 июля. Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков обратился к руководству регионального УМВД и облпрокуратуры с просьбой вмешаться в ситуацию со строительством многоквартирного дома в Рязани, который должны были сдать в октябре 2017 года.
...Игорь Греков обратился к руководству прокуратуры Рязанской области и регионального УМВД с просьбой оказать помощь в решении вопроса, касающегося одного из домов, по которому на сегодняшний день не определен механизм завершения строительства. Так, застройщиком объекта является ООО "Альфа-Рязань".
Наш дом тоже должен сдаваться в 2017 году. Следовательно, Инжстрой ничем не отличается от ООО "Альфа-Рязань. Ждем реакции властей или Инжстроя "... с учётом сложившейся ситуации и во исполнение поручения президента России по защите прав обманутых дольщиков".
"ТАСС, 10 июля. Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков обратился к руководству регионального УМВД и облпрокуратуры с просьбой вмешаться в ситуацию со строительством многоквартирного дома в Рязани, который должны были сдать в октябре 2017 года.
...Игорь Греков обратился к руководству прокуратуры Рязанской области и регионального УМВД с просьбой оказать помощь в решении вопроса, касающегося одного из домов, по которому на сегодняшний день не определен механизм завершения строительства. Так, застройщиком объекта является ООО "Альфа-Рязань".
Наш дом тоже должен сдаваться в 2017 году. Следовательно, Инжстрой ничем не отличается от ООО "Альфа-Рязань. Ждем реакции властей или Инжстроя "... с учётом сложившейся ситуации и во исполнение поручения президента России по защите прав обманутых дольщиков".
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
В прошлом году в Рязани открылась юридическая консультация для дольщиков, у которых задерживается сдача жилья
https://7info.ru/ryazan/ryazan-society/v_rjazani_otkrylas_juridicheskaja_konsultacija_dlja_dolschikov_u_kotoryh_zaderzhivaetsja_sdacha_zhilja/
Интересно, работает ли сейчас эта консультация? Может ли реально помочь? Как быть с дополнительными соглашениями?
https://7info.ru/ryazan/ryazan-society/v_rjazani_otkrylas_juridicheskaja_konsultacija_dlja_dolschikov_u_kotoryh_zaderzhivaetsja_sdacha_zhilja/
Интересно, работает ли сейчас эта консультация? Может ли реально помочь? Как быть с дополнительными соглашениями?
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
gl-murr писал(а):В прошлом году в Рязани открылась юридическая консультация для дольщиков, у которых задерживается сдача жилья
https://7info.ru/ryazan/ryazan-society/v_rjazani_otkrylas_juridicheskaja_konsultacija_dlja_dolschikov_u_kotoryh_zaderzhivaetsja_sdacha_zhilja/
Интересно, работает ли сейчас эта консультация? Может ли реально помочь? Как быть с дополнительными соглашениями?
Вопрос "поможет или нет консультация", поставлен не правильно. Правильный вопрос - что делать в данной ситуации, ведь главная проблема сейчас - это уже не сроки сдачи, а вероятность самого факта сдачи объекта. А варианта два - смириться и ждать или пытаться вернуть свои деньги (которых у застройщика все-равно уже нет). Вероятность есть, что потихоньку достроят, тем более стадия работ финишная и работы не остановлены.
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Визуально никакого движения нет. Если что-то и делается, то крайне медленно.
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Если до конца года не сдадут, придется добиваться статуса обманутого дольщика. Должна же быть какая то гражданская позиция.
Обидно, покупалось для больных родителей, но они боюсь не доживут.
Обидно, покупалось для больных родителей, но они боюсь не доживут.
Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)
Кто хочет дешевого жилья,тот и попадает в число обманутых на этапе котлована. Сейчас с 30.09.2018г действует иная система ипотеки. Не застройщик распоряжается деньгами дольщика,а банк. Он частями по мере строительства передает деньги дольщика. Если застройщик начинает мухлевать,то дольщику возвращаются ранее сделанные взносы по ипотеке. А банк разбирается с дольщиком. Недострой,оплаченный банком,переходит в его собственность. Далее банк ищет нового застройщика.
Заканчивается пора обманутых дольщиков,которые захотели подешевке купить квартиру на этапе проекта.
С 30 сентября начнут действовать новые нормативы для застройщиков в сфере долевого строительства.
Теперь покупатель квартиры будет платить деньги не напрямую застройщику, а переводить на специальный эскроу-счет (счет условного депонирования) в банке. До момента ввода объекта в эксплуатацию застройщик не будет иметь к ним доступ
Заканчивается пора обманутых дольщиков,которые захотели подешевке купить квартиру на этапе проекта.
С 30 сентября начнут действовать новые нормативы для застройщиков в сфере долевого строительства.
Теперь покупатель квартиры будет платить деньги не напрямую застройщику, а переводить на специальный эскроу-счет (счет условного депонирования) в банке. До момента ввода объекта в эксплуатацию застройщик не будет иметь к ним доступ
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