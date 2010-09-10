ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Iron12
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 17:54

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение Iron12 » 09 июл 2018, 09:47

gl-murr писал(а):Что делать то? Спеть, сплясать, Путину написать? Почему дольщики такие бесправные? Вот даже управляющие компании должны отчитываться за каждый гвоздь, а застройщики не хотят внятно объясняться с нами за наши немаленькие деньги. Можно бесконечно продлевать сроки сдачи, причем с разрешения администрации города.


Не надо так переживать, скоро долевое вообще отменят!))
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gl-murr
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 май 2011, 12:26

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение gl-murr » 09 июл 2018, 13:41

Нас эта отмена не коснется.
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gl-murr
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 май 2011, 12:26

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение gl-murr » 10 июл 2018, 17:12

Вице-губернатор Игорь Греков: «Губернатором Рязанской области Николаем Любимовым ведется постоянная работа по вопросам защиты прав дольщиков»
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/225967/
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gl-murr
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 май 2011, 12:26

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение gl-murr » 11 июл 2018, 11:28

http://tass.ru/obschestvo/5363047
"ТАСС, 10 июля. Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков обратился к руководству регионального УМВД и облпрокуратуры с просьбой вмешаться в ситуацию со строительством многоквартирного дома в Рязани, который должны были сдать в октябре 2017 года.
...Игорь Греков обратился к руководству прокуратуры Рязанской области и регионального УМВД с просьбой оказать помощь в решении вопроса, касающегося одного из домов, по которому на сегодняшний день не определен механизм завершения строительства. Так, застройщиком объекта является ООО "Альфа-Рязань".

Наш дом тоже должен сдаваться в 2017 году. Следовательно, Инжстрой ничем не отличается от ООО "Альфа-Рязань. Ждем реакции властей или Инжстроя "... с учётом сложившейся ситуации и во исполнение поручения президента России по защите прав обманутых дольщиков".
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gl-murr
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 май 2011, 12:26

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение gl-murr » 27 июл 2018, 14:28

В прошлом году в Рязани открылась юридическая консультация для дольщиков, у которых задерживается сдача жилья
https://7info.ru/ryazan/ryazan-society/v_rjazani_otkrylas_juridicheskaja_konsultacija_dlja_dolschikov_u_kotoryh_zaderzhivaetsja_sdacha_zhilja/
Интересно, работает ли сейчас эта консультация? Может ли реально помочь? Как быть с дополнительными соглашениями?
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Iron12
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 17:54

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение Iron12 » 01 авг 2018, 10:07

gl-murr писал(а):В прошлом году в Рязани открылась юридическая консультация для дольщиков, у которых задерживается сдача жилья
https://7info.ru/ryazan/ryazan-society/v_rjazani_otkrylas_juridicheskaja_konsultacija_dlja_dolschikov_u_kotoryh_zaderzhivaetsja_sdacha_zhilja/
Интересно, работает ли сейчас эта консультация? Может ли реально помочь? Как быть с дополнительными соглашениями?


Вопрос "поможет или нет консультация", поставлен не правильно. Правильный вопрос - что делать в данной ситуации, ведь главная проблема сейчас - это уже не сроки сдачи, а вероятность самого факта сдачи объекта. А варианта два - смириться и ждать или пытаться вернуть свои деньги (которых у застройщика все-равно уже нет). Вероятность есть, что потихоньку достроят, тем более стадия работ финишная и работы не остановлены.
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gl-murr
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 май 2011, 12:26

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение gl-murr » 22 авг 2018, 12:16

Визуально никакого движения нет. Если что-то и делается, то крайне медленно.
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gl-murr
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 май 2011, 12:26

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение gl-murr » 30 авг 2018, 18:26

Если до конца года не сдадут, придется добиваться статуса обманутого дольщика. Должна же быть какая то гражданская позиция.
Обидно, покупалось для больных родителей, но они боюсь не доживут.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6949
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение ivanes » 05 сен 2018, 12:23

Кто хочет дешевого жилья,тот и попадает в число обманутых на этапе котлована. Сейчас с 30.09.2018г действует иная система ипотеки. Не застройщик распоряжается деньгами дольщика,а банк. Он частями по мере строительства передает деньги дольщика. Если застройщик начинает мухлевать,то дольщику возвращаются ранее сделанные взносы по ипотеке. А банк разбирается с дольщиком. Недострой,оплаченный банком,переходит в его собственность. Далее банк ищет нового застройщика.
Заканчивается пора обманутых дольщиков,которые захотели подешевке купить квартиру на этапе проекта.

С 30 сентября начнут действовать новые нормативы для застройщиков в сфере долевого строительства.

Теперь покупатель квартиры будет платить деньги не напрямую застройщику, а переводить на специальный эскроу-счет (счет условного депонирования) в банке. До момента ввода объекта в эксплуатацию застройщик не будет иметь к ним доступ
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gl-murr
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 май 2011, 12:26

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение gl-murr » 05 сен 2018, 17:43

Подешевле? Цена меняется, но не очень сильно. Да и на этапе завершенного строительства квартир в продаже уже нет, а если и есть, то только на последних этажах или какие-нибудь угловые.
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gl-murr
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 май 2011, 12:26

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение gl-murr » 29 окт 2018, 14:19

О-о-о-чень медленно идет внешняя отделка дома. Больше месяца - один стояк. Такими темпами еще 3 года ждать окончания строительства. :(
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gl-murr
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 май 2011, 12:26

Re: ЖК на ул. Баженова (ИНЖСТРОЙ)

Сообщение gl-murr » Сегодня, 12:05

Кажется работы на стройке остановились. Скорее всего нет материалов и денег на материалы. :twisted: :twisted: :twisted:
Куда смотрит администрация города? :( :( :(
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