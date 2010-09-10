Сообщение ivanes » 05 сен 2018, 12:23

Кто хочет дешевого жилья,тот и попадает в число обманутых на этапе котлована. Сейчас с 30.09.2018г действует иная система ипотеки. Не застройщик распоряжается деньгами дольщика,а банк. Он частями по мере строительства передает деньги дольщика. Если застройщик начинает мухлевать,то дольщику возвращаются ранее сделанные взносы по ипотеке. А банк разбирается с дольщиком. Недострой,оплаченный банком,переходит в его собственность. Далее банк ищет нового застройщика.

Заканчивается пора обманутых дольщиков,которые захотели подешевке купить квартиру на этапе проекта.



С 30 сентября начнут действовать новые нормативы для застройщиков в сфере долевого строительства.



Теперь покупатель квартиры будет платить деньги не напрямую застройщику, а переводить на специальный эскроу-счет (счет условного депонирования) в банке. До момента ввода объекта в эксплуатацию застройщик не будет иметь к ним доступ