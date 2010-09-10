Сообщение Siera » 07 июн 2016, 17:33

dendi писал(а): У моей мамы была язва, это конечно ужасно, она постоянно мучилась, ничего практически вкусненького не ела. Я бы так не выдержал, обожаю покушать, правда потом немного все же с желудком страдаю от переедания)). У меня на работе уже все смеются, что я столько ем, но не поправляюсь, а на самом то деле от этих перееданий мне не совсем хорошо.

С язвой, очень тяжело, это постоянный контроль над собой нужен, чуть что-то не то скушал и все. А переедание, конечно тоже не очень полезно для здоровья, но не так проблематично, если уже и произошло, можно выпить Мезима, и чувствовать себя вполне комфортно.