Язва желудка
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Re: Язва желудка
ivanes писал(а):Хорошо заживляет язву спиртовой раствор прополиса.
100гр сухого прополиса на 500 мл спирта Настаивать 3 суток встряхивая. Прием 0,5 куб(шприца) или 20 капель+ вода 50мл.1час до еды или 1,5 час после еды.
Дядька мой тоже как-то прополис настаивал, но на спирту или нет не знаю. Я сам пока не пробовал, не тревожит ниче.
Re: Язва желудка
Jigan писал(а):Я оба пил, денол лет 5 назад, гастрит лечил. Запустил, вот теперь язву залечивал новобисмолом. Мне оба подошли, побочных не было, действуют одинаково эффективно. Пробовать надо, индивидуальную реакцию никто не отменял вроде.
А продолжительность лечения какая была в вашем случае? Все-таки 4 раза в день выпить таблетку, да еще и на работе, да еще и за пол часа до еды - это надо сильно постараться, чтобы не забыть.
Re: Язва желудка
kamechi писал(а):А продолжительность лечения какая была в вашем случае? Все-таки 4 раза в день выпить таблетку, да еще и на работе, да еще и за пол часа до еды - это надо сильно постараться, чтобы не забыть.
По разному назначали, врач расскажет, но не дольше 56 дней это точно. Пил не 4 раза в день, а 2 по 2 таблетки. Напоминалку ставь на телефон, не сложно.
Re: Язва желудка
Zinchuk писал(а):а что вы собираетесь пить вместо антибиотиков? язву пролечить антибиотиками для начала надо, там есть бактерия Геликобактре пилори, вот ее в первую очередь нужно в организма прогнать
есть язва, причиной которой есть геликобактер, тогда лечится антибиотиками. Если язва не от геликобактер, а от стресса или неправильного питания, тогда вспомагательные препараты типа омепразола+ стол№1+ лен заваривать
Re: Язва желудка
Maria26 писал(а):А по-моему нужно лечиться в больнице, и уже после продолжать лечение в домашних условиях
Сейчас в больницу с таким не кладут, только если совсем запущенный случай и прободение язвы. Антибиотики и диета, вот основное лекарство.
Re: Язва желудка
PiterGrif писал(а):Maria26 писал(а):А по-моему нужно лечиться в больнице, и уже после продолжать лечение в домашних условиях
Сейчас в больницу с таким не кладут, только если совсем запущенный случай и прободение язвы. Антибиотики и диета, вот основное лекарство.
Кладут, если язва кровит например. или обострение, что нужно капаться.
Re: Язва желудка
У моей мамы была язва, это конечно ужасно, она постоянно мучилась, ничего практически вкусненького не ела. Я бы так не выдержал, обожаю покушать, правда потом немного все же с желудком страдаю от переедания)). У меня на работе уже все смеются, что я столько ем, но не поправляюсь, а на самом то деле от этих перееданий мне не совсем хорошо.
Re: Язва желудка
Если язва не от геликобактер, а от стресса или неправильного питания.
Есть болезни от нервов,а есть от удовольствия.
Первые лечатся долго и за деньги,вторые бесплатно.
Есть болезни от нервов,а есть от удовольствия.
Первые лечатся долго и за деньги,вторые бесплатно.
Re: Язва желудка
dendi писал(а):У моей мамы была язва, это конечно ужасно, она постоянно мучилась, ничего практически вкусненького не ела. Я бы так не выдержал, обожаю покушать, правда потом немного все же с желудком страдаю от переедания)). У меня на работе уже все смеются, что я столько ем, но не поправляюсь, а на самом то деле от этих перееданий мне не совсем хорошо.
С язвой, очень тяжело, это постоянный контроль над собой нужен, чуть что-то не то скушал и все. А переедание, конечно тоже не очень полезно для здоровья, но не так проблематично, если уже и произошло, можно выпить Мезима, и чувствовать себя вполне комфортно.
Re: Язва желудка
ivanes писал(а):Есть болезни от нервов,а есть от удовольствия.
Всеми известная истина
Siera писал(а):С язвой, очень тяжело, это постоянный контроль над собой нужен, чуть что-то не то скушал и все. А переедание, конечно тоже не очень полезно для здоровья, но не так проблематично, если уже и произошло, можно выпить Мезима, и чувствовать себя вполне комфортно.
А мезим помогает? Мне просто насоветовали в аптеке всего, а теперь сижу-разбираюсь. Объясните мне, какая разница, например, между вашим мезимом и нашим панкреатином обычным? Смотрю на упаковки и понять не могу))
Re: Язва желудка
На лечение язвы желудка стандартом отведено не более 4 недель.
Такое было и есть. Лечили пиетом,диетой,орошением язвы маслом. Но за 4 недели не вылечили. Дома лечился прополисом. точнее спиртовой настойкой прополиса. Набирал 0,3,0,5 кубика настойки и выливал в 50мл воды. Раствор становится молочного цвета. Перед едой выпивал эту смесь. Через две недели провели гастроскопию и язва исчезла. Через месяц повторили. Нет язвы.
Сейчас для ФГС надо сдать анализ крови на всю гадость.От RW и Вич до австралийских антител. После назначат время ФГС.
Такое было и есть. Лечили пиетом,диетой,орошением язвы маслом. Но за 4 недели не вылечили. Дома лечился прополисом. точнее спиртовой настойкой прополиса. Набирал 0,3,0,5 кубика настойки и выливал в 50мл воды. Раствор становится молочного цвета. Перед едой выпивал эту смесь. Через две недели провели гастроскопию и язва исчезла. Через месяц повторили. Нет язвы.
Сейчас для ФГС надо сдать анализ крови на всю гадость.От RW и Вич до австралийских антител. После назначат время ФГС.
Re: Язва желудка
dendi писал(а):А мезим помогает? Мне просто насоветовали в аптеке всего, а теперь сижу-разбираюсь. Объясните мне, какая разница, например, между вашим мезимом и нашим панкреатином обычным? Смотрю на упаковки и понять не могу))
Видите, вам уже все насоветовали, а вы еще и на форум)) в Мезиме просто активного вещества больше, видите цифры 3500 и 25 ЕД? Это как раз вот концентрация вещества пишется. А теперь подумайте, сколько таблеток панкретина надо съесть, чтобы отпустило? Лично я лучше выпью пару таблеточек мезима…
Re: Язва желудка
Не знаю на счет лечения, но вот у подруги началась пару лет назад - говорит, что и на диете сидела, и в больницу пару раз ложили с осложнениями - в результате: прописали диету. На сколько я помню где-то здесь http://nmed.org/posle-alkogolya-bolit-pravyjj-bok.html нашла список продуктов, которые стоит есть, а от которых стоит отказаться.
Re: Язва желудка
Очень хорошо с болезнями ЖКТ, будь то язва, гастрит, колит или даже изжога, помогают препараты в основе которых есть гуминовая кислота. Пропила месяц сама, перестала мучать жуткая изжога.многие родственники и знакомые пили этот гумавит и все довольны результатом, помимо этого производители таких препаратов заявляют, что они лучшие иммуномодуляторы.
Re: Язва желудка
Не занимайтесь самолечением. Идите в центр гастроэнтерологии - поликлиника №4. Там проверят на язву. ФГДС
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Язва желудка
Не стоит лечиться с помощью интернета,нужно знать что спровоцировало вашу язву,возможно хелики т,тогда денол пьют вместе с антибиотиками.
Re: Язва желудка
В домашних может и можно, но это нужна строжайшая диета, и без вспомогателных препаратов в любом случае не обойтись
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: Сегодня, 14:22
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