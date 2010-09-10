Шиномонтаж, цена-качество....
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Шиномонтаж, цена-качество....
Уважаемые ,прошу делиться опытом....Собственно вопрос вытекает из названия темы - кто на каких шиномонтажках обслуживался и какие стоит посетить или наоборот ,объехать стороной..есть желание отбалансировать повторно снятый летний комплект , колёса отмыты,лежат в пакетах .. хотелось бы качественной работы на нормальном оборудовании за вменяемые деньги ... недавнее посещение шинки на Михайловском шоссе у депо оставило неприятное впечатление , обшарпанное оборудование непонятного(скорее китайского)производства и монтажник с кривыми руками , а 1700 отдай...искать нормальную точку методом проб сами понимаете ,не тот случай.. прошу высказываться..
Re: Шиномонтаж, цена-качество....
Нормальный шиномонтаж есть на Зубковой, перед заправкой ТНК.
Re: Шиномонтаж, цена-качество....
Я, как правило, катаю на вновь открывшиеся шиномонтажи.
А так в целом, шиномонтаж у ОД Ситроен нормальный и только у них на сколько мне известно , есть приспасоба для монтажа дисков без центральных отверстий
А так в целом, шиномонтаж у ОД Ситроен нормальный и только у них на сколько мне известно , есть приспасоба для монтажа дисков без центральных отверстий
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Шиномонтаж, цена-качество....
ситроен это напротив автовокзала?
Re: Шиномонтаж, цена-качество....
Шиномонтажник, у которого я с удовольствием обслуживался года 4, одно время уходил работать в Германию-авто, а теперь они открыли свой сервис на Куйбышевке, за Золотой милей. БН-сервис, кажется. Ребята крайне вменяемые и ответственные, занимаются этим по 7-8 лет. О колесах, кажется, знают все. В смысле - ВСЁ. Короче - я теперь ездок туда. Из плюшек - поскольку только открылись и еще не раскрутились - очередь пока отсутствует (но я их знаю - это не надолго). 4 15-х колеса (переобувка/балансировка) - 1 000 р. Про максимальный радиус спросить не догадался, но 17 точно делают. Про хранение тоже не спрашивал, но говорили о том, что собираются выставлять весь спектр услуг по колесам. Кстати если что - Саня еще очень хорошо варит аргоном (остальным, разумеется, тоже, но аргон как-то для колес нужнее). Короче - рекомендую с чистым сердцем. На случай записи - +7-953-746-8853 Александр.
Re: Шиномонтаж, цена-качество....
salabus , спасибо..
Re: Шиномонтаж, цена-качество....
Всегда пользуюсь услугами шиномонтажа "Автоколесо" на Зубковой уже лет 8 как. В этом году брал резину в "Мире колеса" на касимовке, там тоже хороший шиномонтаж, всё современное, мойка колёс есть и что самое главное, он довольно большой, две машины запросто влезут.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Шиномонтаж, цена-качество....
На счёт цен никогда не заморачивался, везде одинаково примерно. мне главное ближе к дому.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3735
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Шиномонтаж, цена-качество....
1100 отдал на местной за переобувку 4-х R15. Перед этим почитал всякие мудрые статейки про этот интересный процесс, поспрашивал бывалых. В общем, механик делал всё как положено, написано и рассказано. Даже не забыл про омеднёную смазку...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Шиномонтаж, цена-качество....
Есть много вариантов, которые могут помочь вам найти лучшие услуги грузоперевозок. Лучший вариант — онлайн. Но, чтобы сэкономить ваше время, я хотел бы предложить вам тир шиномонтаж . Эти специалисты знают свою работу, и смогут помочь вам в любой момент.
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