Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 05 ноя 2015, 22:22

Я, как правило, катаю на вновь открывшиеся шиномонтажи.

А так в целом, шиномонтаж у ОД Ситроен нормальный и только у них на сколько мне известно , есть приспасоба для монтажа дисков без центральных отверстий

Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!

Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...