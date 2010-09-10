Шиномонтаж, цена-качество....

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Badiman
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 21:59

Шиномонтаж, цена-качество....

Сообщение Badiman » 05 ноя 2015, 21:18

Уважаемые ,прошу делиться опытом....Собственно вопрос вытекает из названия темы - кто на каких шиномонтажках обслуживался и какие стоит посетить или наоборот ,объехать стороной..есть желание отбалансировать повторно снятый летний комплект , колёса отмыты,лежат в пакетах .. хотелось бы качественной работы на нормальном оборудовании за вменяемые деньги ... недавнее посещение шинки на Михайловском шоссе у депо оставило неприятное впечатление , обшарпанное оборудование непонятного(скорее китайского)производства и монтажник с кривыми руками , а 1700 отдай...искать нормальную точку методом проб сами понимаете ,не тот случай.. прошу высказываться..
Вернуться к началу
xoxol77
Гость RZN.info
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 00:36

Re: Шиномонтаж, цена-качество....

Сообщение xoxol77 » 05 ноя 2015, 21:44

Нормальный шиномонтаж есть на Зубковой, перед заправкой ТНК.
Вернуться к началу
ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 635
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Шиномонтаж, цена-качество....

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 05 ноя 2015, 22:22

Я, как правило, катаю на вновь открывшиеся шиномонтажи.
А так в целом, шиномонтаж у ОД Ситроен нормальный и только у них на сколько мне известно , есть приспасоба для монтажа дисков без центральных отверстий
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Вернуться к началу
Badiman
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 21:59

Re: Шиномонтаж, цена-качество....

Сообщение Badiman » 06 ноя 2015, 20:53

ситроен это напротив автовокзала?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
salabus
Знаток RZN.info
Сообщения: 8415
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Шиномонтаж, цена-качество....

Сообщение salabus » 07 ноя 2015, 20:36

Шиномонтажник, у которого я с удовольствием обслуживался года 4, одно время уходил работать в Германию-авто, а теперь они открыли свой сервис на Куйбышевке, за Золотой милей. БН-сервис, кажется. Ребята крайне вменяемые и ответственные, занимаются этим по 7-8 лет. О колесах, кажется, знают все. В смысле - ВСЁ. Короче - я теперь ездок туда. Из плюшек - поскольку только открылись и еще не раскрутились - очередь пока отсутствует (но я их знаю - это не надолго). 4 15-х колеса (переобувка/балансировка) - 1 000 р. Про максимальный радиус спросить не догадался, но 17 точно делают. Про хранение тоже не спрашивал, но говорили о том, что собираются выставлять весь спектр услуг по колесам. Кстати если что - Саня еще очень хорошо варит аргоном (остальным, разумеется, тоже, но аргон как-то для колес нужнее). Короче - рекомендую с чистым сердцем. На случай записи - +7-953-746-8853 Александр.
Вернуться к началу
Badiman
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 21:59

Re: Шиномонтаж, цена-качество....

Сообщение Badiman » 07 ноя 2015, 23:05

salabus , спасибо..
Вернуться к началу
Аватара пользователя
volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2144
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Шиномонтаж, цена-качество....

Сообщение volgovod » 09 ноя 2015, 17:23

Всегда пользуюсь услугами шиномонтажа "Автоколесо" на Зубковой уже лет 8 как. В этом году брал резину в "Мире колеса" на касимовке, там тоже хороший шиномонтаж, всё современное, мойка колёс есть и что самое главное, он довольно большой, две машины запросто влезут.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2144
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Шиномонтаж, цена-качество....

Сообщение volgovod » 09 ноя 2015, 17:23

На счёт цен никогда не заморачивался, везде одинаково примерно. мне главное ближе к дому.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3735
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Шиномонтаж, цена-качество....

Сообщение Vredtech » 12 ноя 2015, 23:03

1100 отдал на местной за переобувку 4-х R15. Перед этим почитал всякие мудрые статейки про этот интересный процесс, поспрашивал бывалых. В общем, механик делал всё как положено, написано и рассказано. Даже не забыл про омеднёную смазку...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Шиномонтаж, цена-качество....

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:54

Есть много вариантов, которые могут помочь вам найти лучшие услуги грузоперевозок. Лучший вариант — онлайн. Но, чтобы сэкономить ваше время, я хотел бы предложить вам тир шиномонтаж . Эти специалисты знают свою работу, и смогут помочь вам в любой момент.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей