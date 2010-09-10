Ремонт и отделка квартир, домов
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Ремонт и отделка квартир, домов
Производим комплексную отделку и ремонт квартир в Рязани. Выполняем отделочные работы в офисных и других помещениях, подъездах, магазинах; помощь в выборе и покупке материалов, готовы предложить Вам полный спектр услуг:
высококачественная штукатурка стен и потолков, стяжка пола
шпаклевка
простая, комбинированная и декоративная покраска
сборка всевозможных конструкций из гипсокартона (потолки, стены, перегородки, короба, ниши)
декоративные покрытия (например, венецианская штукатурка)
барельефы
укладка линолеума, ламината, паркетной доски
плиточные работы, укладка мозаики, камня
электрика
сантехнические работы
Демократичные цены, предлагаем ремонт под ключ и также отдельные виды работ.
Также осуществляем работы в загородных домах:
Заливка фундамента
Перекрытие крыш
Установка лестниц, скамеек
Укладка тротуарной плитка
высококачественная штукатурка стен и потолков, стяжка пола
шпаклевка
простая, комбинированная и декоративная покраска
сборка всевозможных конструкций из гипсокартона (потолки, стены, перегородки, короба, ниши)
декоративные покрытия (например, венецианская штукатурка)
барельефы
укладка линолеума, ламината, паркетной доски
плиточные работы, укладка мозаики, камня
электрика
сантехнические работы
Демократичные цены, предлагаем ремонт под ключ и также отдельные виды работ.
Также осуществляем работы в загородных домах:
Заливка фундамента
Перекрытие крыш
Установка лестниц, скамеек
Укладка тротуарной плитка
Re: Ремонт и отделка квартир, домов
Ремонт 2-комн кв. 55 кв. м в ЖК Видный подходит к концу, стоимость отделки квартиры под ключ обошлась хозяину в 200 000р, обращайтесь)))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 381
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Ремонт и отделка квартир, домов
Может слышали когда-то об такой услуге, как механизированная штукатурка потолка? Это отличная возможность сэкономить деньги и время. Штукатурка потолка, это один из самых сложных процессов в ремонте, поэтому дабы упростить себе жизньб, я заказала услугу у компании https://stroy-krasivo.com/mehanizirovannaya-shtukaturka-potolka/ «Строй красиво». Мастера осуществляют высококачественную штукатурку потолка под ключ. О своем выборе еще ни разу не пожалела.
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