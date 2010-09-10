Сообщение Sasha255 » 06 ноя 2015, 09:38

Производим комплексную отделку и ремонт квартир в Рязани. Выполняем отделочные работы в офисных и других помещениях, подъездах, магазинах; помощь в выборе и покупке материалов, готовы предложить Вам полный спектр услуг:

высококачественная штукатурка стен и потолков, стяжка пола

шпаклевка

простая, комбинированная и декоративная покраска

сборка всевозможных конструкций из гипсокартона (потолки, стены, перегородки, короба, ниши)

декоративные покрытия (например, венецианская штукатурка)

барельефы

укладка линолеума, ламината, паркетной доски

плиточные работы, укладка мозаики, камня

электрика

сантехнические работы

Демократичные цены, предлагаем ремонт под ключ и также отдельные виды работ.

Также осуществляем работы в загородных домах:

Заливка фундамента

Перекрытие крыш

Установка лестниц, скамеек

Укладка тротуарной плитка